Debutant Zahavi leidt PSV naar groepsfase Europa League

De nieuwe coach Roger Schmidt heeft zijn eerste aansprekende succes behaald met PSV. De Brabantse club plaatste zich in Noorwegen voor de groepsfase van de Europa League. Het knock-outduel met Rosenborg BK in de play-offs eindigde in 0-2.

De treffers in Trondheim kwamen op naam van debutant Eran Zahavi en Cody Gakpo.

Nieuwkomer

Schmidt startte eerder dit seizoen met PSV in de derde voorronde van de Europa League. Daarin werd in Slovenië met 5-1 gewonnen van NS Mura. De tweede opdracht in Noorwegen was zwaarder, maar de Eindhovense formatie liet zich niet verrassen. PSV verdedigde bekwaam en gaf amper kansen weg.

Vooral dankzij nieuwkomer Zahavi kwamen de bezoekers tot scoren. De 33-jarige Israëliër kopte in zijn eerste wedstrijd voor PSV eerst zelf raak en gaf na ruim een uur de assist op Gakpo voor 0-2.

Dankzij de geslaagde campagne in het voorportaal van de Europa League loot PSV vrijdag met Feyenoord en AZ mee voor de groepsfase van de Europa League.