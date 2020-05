Het is weer tijd voor het tweewekelijkse debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Kijk hier vanaf 15.30 uur mee naar het debat met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

De Tweede Kamer zal de bewindslieden onder andere aan de tand voelen over de versoepelingen van de ingrijpende coronamaatregelen die dinsdag werden aangekondigd. Ook de verdere stappen in de zogenoemde routekaart van het kabinet zullen besproken worden.

Politiek verslaggever Charlotte Nijs van Hart van Nederland volgt het debat hier op de voet.

Nieuw steunpakket

Daarnaast zal de uitbreiding van de noodsteun van de overheid aan bedrijven en zelfstandige ondernemers ongetwijfeld aan bod komen. Woensdag werd bekend dat er een tweede economisch steunpakket komt, dat de komende drie maanden zo’n dertien miljard euro zal kosten.

Verder zijn er in het parlement kritische geluiden te horen over het tekort aan beschermingsmiddelen in de zorg. Verschillende partijen vragen zich af hoe – ondanks de inkoop van tientallen miljoenen exemplaren – er nog altijd niet genoeg mondmaskers, schorten en andere middelen zijn.

Redactie/ANP