De Tweede Kamer debatteert dinsdag al over de harde lockdown die middernacht is ingegaan in Nederland. Kijk hier vanaf 14.00 uur live mee naar hoe premier Mark Rutte en ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg) verantwoording afleggen voor de ingrijpende coronamaatregelen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Rutte maakte maandagavond in een toespraak bekend dat het land de komende vijf weken op slot gaat om de oplopende besmettingscijfer naar beneden te krijgen. Hierdoor zijn sinds dinsdag bijna alle publieke binnen- en buitenruimtes gesloten. Woensdag sluiten ook alle scholen de deuren en moeten leerlingen dus online les krijgen.

‘Zwalkend beleid’

Er is steun voor de corona-aanpak van het kabinet, al vindt de oppositie wel dat er sprake is van “zwalkend” beleid waardoor er nu harde maatregelen nodig zijn. Bovendien zijn er verder vragen over onder meer de compensatie voor ondernemers en het besluit om de basisscholen te sluiten.

Lees ook: Meeste partijen vinden strengere coronamaatregelen een goed idee

De lockdownregels hebben ook gevolgen voor het debatteren in het parlement zelf. Het bestuur van de Tweede Kamer heeft besloten de rest van het vergaderschema flink uit te dunnen. Veel kortere debatten, die voor veel in- en uitloop van Kamerleden zouden hebben gezorgd, zijn geschrapt.

Redactie/ANP