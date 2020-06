Donderdagmiddag is het weer tijd voor een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moeten zich verantwoorden in het parlement voor het huidige coronabeleid. Kijk hier vanaf 14.00 uur live mee.

Nu Nederland stap voor stap uit de lockdown komt, neemt ook de spanning in het parlement af. Er wordt daarom ook niet meer wekelijks in de Tweede Kamer gedebatteerd over het virus.

Donderdag staan de twee bewindslieden dan ook niet langer tegenover de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Klaas Dijkhoff (VVD), Pieter Heerma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) laten het Kamerdebat aan de zorgspecialist van hun fractie over.

Politiek verslaggever Charlotte Nijs en politiek redacteur Tomas Riemens volgen het debat op de voet.