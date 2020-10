De Roy van Zuydewijn begint nieuwe rechtszaak om partneralimentatie

Hij was even uit beeld, Edwin de Roy van Zuydewijn. Maar de ex-man van prinses Margarita, wiens gevecht tegen het Koninklijk Huis destijds breed in de media werd uitgemeten, is nog niet uitgestreden.

Hij begint opnieuw een rechtszaak, meldt de Volkskrant.

Prinses ‘heeft geen geld’

Edwin de Roy van Zuydewijn eist vrijdag bij het Gerechtshof in Den Haag, ruim veertien jaar na zijn scheiding van prinses Margarita de Bourbon de Parme, opnieuw partneralimentatie van zijn ex-vrouw. Een eerdere poging mislukte omdat de prinses beweerde geen geld te hebben.

Vreemde voorvallen

In deze slepende juridische procedure is onduidelijkheid ontstaan over het verwisselen van handtekeningen van rechters, zoals er eerder allerlei vreemde voorvallen zijn geweest in zijn strijd tegen het Koninklijk Huis. Hij werd jarenlang nergens geloofd, maar kreeg beetje bij beetje gelijk.

ANP