Dawn en Francisca al drie dagen vermist uit Arnhem

De politie is op zoek naar de meisjes Dawn en Francisca uit Arnhem. De meisjes zijn weggelopen vanuit Arnhem Zuid.

Het duo is al sinds dinsdag vermist. Omdat de zoektocht naar de het duo nog niets heeft opgeleverd heeft de politie geen andere optie dan een foto van de meisjes te delen.

Tips of informatie

Mensen die de meisje hebben gezien of weten waar ze verblijven worden verzocht contact op te nemen met de politie. Mensen die meer informatie hebben over de meisjes kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Informatie anoniem doorgeven kan ook via 0800-7000.

Beeld: Facebook / Politie Arnhem-Zuid