Drie vrouwen in Amsterdam blijken wel heel goedkoop te winkelen en stelen 160 kledingstukken

De politie in Amsterdam heeft afgelopen vrijdag een drietal winkeldievegges in de kraag gegrepen. Een oplettende beveiliger had de dames opgemerkt omdat ze hem bekend voorkwamen van eerdere diefstallen. En het bleek niet voor niets: de uit Venezuela afkomstige dames hadden maar liefst 160 kledingstukken ter waarde van duizend euro in hun tas. En dat zonder te betalen.

Twee agenten van het Openbaar Vervoerteam die toevallig in de buurt waren toen de melding binnenkwam, besloten de dames te volgen. Na anderhalf uur ‘winkelen’ langs zes verschillende etages besloten ze dat het genoeg was en vertrokken. Buiten werden ze aangehouden door de dienders.

Meer kledingstukken

Na enig speurwerk kwam de politie erachter dat de dames op een schuiladres in Amsterdam-West nog eens duizend kledingstukken hadden liggen. Deze stapel kleding had een waarde van ruim vijfduizend euro. De vrouwen bleken op ten minste drie verschillende dagen diefstallen te hebben gepleegd.

Maandag 19 oktober zullen de verdachten worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

