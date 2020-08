Daley Blind heeft de supporters van Ajax laten schrikken in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. De verdediger zakte in de slotfase van het oefenduel met Hertha BSC (1-0) in elkaar, zonder dat er een tegenstander bij hem in de buurt was. Na een korte behandeling liep hij rustig van het veld.

Trainer Erik ten Hag vertelde vlak na de wedstrijd dat de defibrillator van Blind even afging. “Maar nu voelt hij zich weer goed,” zei hij in een korte reactie.

Defibrillator aangebracht

Blind ging vorig jaar december tijdens een duel met Valencia ook naar de grond, zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Onderzoek wees uit dat hij met een ontstoken hartspier kampte. Bij hem werd een defibrillator aangebracht.

De verdediger mocht aanvankelijk geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwezen dat hij weer helemaal in orde was. Hij keerde half februari tijdens een bekerduel met Vitesse terug in de hoofdmacht.

Na zijn rentree vertelde Blind zich veilig te voelen met het apparaatje vlak onder zijn huid. “Ik loop minder risico dan mensen die geen defibrillator hebben”, zei hij. “Als er iets mis gaat, dan heb ik een back-up.”

