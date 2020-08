Dakloze vrouw mishandeld door twee mannen in speeltuin

Een dakloze vrouw in Den Haag is op de vroege zondagochtend mishandeld door twee mannen. De vrouw lag op een bankje in de speeltuin rustig te slapen aan de Ary van der Spuyweg, toen ze plots wakker werd van het geluid van een scooter.

De twee daders sprongen daarop van de scooter af en mishandelden de vrouw. Vervolgens vluchtten de daders in de richting van de Scheveningseweg. Het incident vond zondagochtend plaats tussen 03.00 en 06.00. Het slachtoffer kon geen duidelijk signalement geven van de daders.

