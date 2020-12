Dag begint grijs en mistig, later op de dag ruimte voor de zon

De dag begint vandaag grijs en met veel bewolking. Regionaal kan er (dichte) mist ontstaan. Verspreid over het land kan er hier een daar een beetje neerslag vallen, maar vanuit het zuidwesten kan de zon een beetje doorbreken. Dat laten de meteorologen van Weer.nl weten.

In de hoek van Zeeland is het zondagochtend al droog en breekt de zon soms al door. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het noordoosten weg en breiden de opklaringen zich wat verder uit over het land. Tegelijkertijd komt er vanuit het zuidwesten ook alweer bewolking het land inzetten. De zuidwestenwind trekt geleidelijk aan naar matig tot soms krachtig aan de kust, windkracht 3 tot 6, en hiermee wordt zachte lucht aangevoerd. Het wordt zondagmiddag zacht met zo’n 7 of 8 graden. Perfect weer voor een wandeling in de natuur.

Zorg wel dat je weer op tijd binnen bent want zondagavond begint het vanuit het zuidwesten te regenen. Met een stevige wind wordt het vannacht niet kouder dan een graad of 5.

Zacht begin van de week

Morgen is het nog zachter dan vandaag, met dan 10 tot lokaal 13 graden. Het is nog steeds bewolkt, met her en der een beetje regen. Morgenmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt vooral in het westen en zuidwesten de zon soms door. De zuidelijke wind neemt iets af.

Ook de dagen daarna blijft het licht wisselvallig en erg zacht, met overdag vaak temperaturen in de dubbele cijfers. Vooral op woensdag is er iets meer ruimte voor de zon.

Beeld: Dirk van Egmond – Katwijk