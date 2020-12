Sony haalt duurste game ooit Cyberpunk 2077 uit winkel vanwege talloze fouten

De Japanse elektronicagigant Sony heeft het Playstation-spel Cyberpunk 2077, van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt, tijdelijk van de markt gehaald. Het bedrijf werd overspoeld met klachten over haperende spellen, veroorzaakt door bugs in de software.

Sony biedt teleurgestelde kopers van de game terugbetaling aan. Het fiasco is een nieuwe klap voor CD Projekt dat al 30 procent van de beurswaarde verloor omdat de release van de game enkele malen werd uitgesteld. Ook klaagden spelers en recensenten over de gelimiteerde toegang tot het spel in aanloop naar de lancering vorig week donderdag.

Cyberpunk 2077 is duurste game ooit

Het miljardenbedrijf CD Project heeft beloofd de bugs zo snel mogelijk, door middel van software-updates, op te lossen. Gamesfans keken al maanden uit naar de release van Cyberpunk, dat op het gebied van ontwikkelingskosten de duurste game ooit is.

