Crowdfunding voor paard Twix gehaald: 'Hij kan weer de oude worden'

De benodigde 3.000 euro voor het herstel van paard Twix is dankzij de crowdfundingcampagne gehaald. De eigenaren van het paard zijn ‘heel blij’ en hopen dat hun maatje zo snel mogelijk herstelt.

Paard Twix raakte vorige week zaterdag ernstig gewond aan zijn been, nadat hij op hol was geslagen toen hij een wensballon op zich af zag komen. Omdat de kosten voor zijn herstel hoog oplopen, besloten de eigenaren een crowdfundingcampagne te starten.

Herstel Twix

“We zijn ontzettend blij dat het is gelukt om het benodigde bedrag op te halen”, vertelt Myron Kramer (21). Samen met Maxime van Dijken (19) is zij het baasje van Twix.

Nu kunnen de dames verder met het herstelproces van hun paard. “Eerst gaan we alle facturen van de dierenarts betalen en daarna moeten we inventariseren wat de verdere kosten zijn van de behandelingen en het revalideren van Twix.”

Waarschijnlijk zal Twix één tot twee maanden behandeld moeten worden. “Daarna moeten we kijken hoe hij loopt, want dat moeten we weer rustig opbouwen. Maar de prognose is goed; de dierenarts denkt dat hij weer helemaal de oude kan worden.”

Zo veel mogelijk aandacht

Om Twix toch af te leiden gaan Myron en Maxime allebei één keer per dag naar hem toe in zijn verblijf in Pijnacker. “Wij geven hem zoveel mogelijk aandacht door hem te borstelen en te voeren. Krachtvoer mag hij niet, want daar krijgt hij te veel energie van. Wel geven we hem appels, wortels en komkommers om hem te verwennen.”

Ook al zijn de verwachtingen positief, Myron hoopt wel dat mensen steeds meer gaan beseffen dat wensballonnen gevaarlijk zijn. “Dat was natuurlijk de oorzaak van zijn wond. Het gekke is dat de wensballonnen verboden zijn, maar nog wel verkocht worden. Ik hoop dat hier ook snel een eind aan komt.”