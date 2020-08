Covid-19 teststraat Schiphol komt bij aankomsthal 3

Schiphol en GGD Kennemerland gaan op korte termijn de door het kabinet aangekondigde Covid-19-teststraat inrichten op de luchthaven. Die komt bij aankomsthal 3, meldt Schiphol.

GGD Kennemerland verzorgt de testen en administratie. Schiphol verzorgt de bewegwijzering naar de teststraat, zodat aankomende reizigers weten waar zij die kunnen vinden. Medewerkers van GGD Kennemerland zullen reizigers uit risicogebieden verwijzen naar de teststraat. Een risicogebied is een land of regio met een code oranje of rood reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Testen is vrijwillig

Zorgminister Hugo de Jonge meldde donderdag op de persconferentie over de coronamaatregelen dat op Schiphol een teststraat wordt ingericht. Daar geldt het principe van vrijwilligheid. Het is volgens De Jonge juridisch niet haalbaar om mensen te dwingen zich te laten testen op basis van het land waar ze geweest zijn.

