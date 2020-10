De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft toenemen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en de effecten van die lockdown zijn nog niet duidelijk te zien. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 11.141, dat is in lijn met aantallen afgelopen week

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 1.818, dat zijn er 13 als donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 567, dat zijn er 14 meer dan donderdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.345

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 08:51 – Politie breekt studentenfeest af in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een studentenfeest moeten afbreken. Dat gebeurde in de Kortenaerstraat.

De feestgangers deden de deur niet open voor de politieagenten. Toen de agenten om het gebouw naar de achtertuin liepen zagen zij dat de studenten zich probeerde te verstoppen. ”Zo haalden wij drie personen onder een bed vandaan, twee mensen van het dak en ga zo maar verder”, schrijft de politie on Instagram.

Op begrip konden de aanwezige agenten ook niet rekenen: ”Wij hebben geprobeerd om een en ander uit te leggen. Maar van het overgrote deel van de studenten kregen wij geen begrip. Want: “hadden wij niks beters te doen? En jullie zijn toch ook jong geweest?”

Uiteindelijk zijn 27 studenten aangetroffen en bekeurd voor het overtreden van de coronaregels.

Update 08:31 – Boosheid over agenten in quarantaine na feest in Alblasserdam

Tien agenten zitten in quarantaine nadat de politie vorige week moest ingrijpen bij een illegaal feest op een boot in het Zuid-Hollandse Alblasserdam. Een van de feestgangers blijkt besmet met corona, waardoor de tien politiemensen nu thuis zitten.

Loco-burgemeester Peter Verheij heeft er geen goed woord voor over. “Volstrekt onaanvaardbaar wat hier heeft plaatsgevonden! Dit had nooit mogen gebeuren. Een zeer wrange nasleep ook nog. Sterkte voor onze agenten van de politie en families die nu tegen wil en dank in quarantaine zitten”, laat hij op Twitter weten.

Volstrekt onaanvaardbaar wat hier heeft plaatsgevonden! Dit had nooit mogen gebeuren. Een zeer wrange nasleep ook nog. Sterkte voor onze agenten van @POL_DBU en families die nu tegen wil en dank in quarantaine zitten https://t.co/kg62hvfU05 — Peter Verheij (@Peter_Verheij) October 30, 2020

Ook de districtschef Zuid-Holland-Zuid is boos. “Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen. Het gedrag van de aanwezigen op het schip paste daar op geen enkele wijze in. Schandalig wat daar plaatsvond”, zegt tegen het AD.

Twee agenten gingen die vrijdag af op het feest op de boot. De feestvierders weigerden echter het feest te beëindigen en gooiden met glazen en stoelen naar de agenten, die daarbij lichtgewond raakten. Ze moesten versterking oproepen, waarna het feest kon worden beëindigd.

Update 06:47 – Vaccin kwetsbaren ‘kan vóór kerst’

Groot-Brittannië bereidt zich voor om al vóór de kerstdagen een coronavaccin beschikbaar te stellen aan kwetsbare doelgroepen en zorgpersoneel. Volgens bronnen rondom de Britse regering zou het gaan om zo’n 30 miljoen vaccins, schrijft het AD. In Nederland is een dergelijk plan nog niet naar buiten gebracht. De Gezondheidsraad komt in november met een advies over hoe de vaccinatiecampagne in ons land zou moeten verlopen en wie als eersten aan de beurt komen.

De Nederlander Marcel Levi, die leiding geeft aan zeven academische ziekenhuizen in Londen, bevestigt het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk en spreekt van een “heftige, maar concrete opgave”. Hij moet in opdracht van de Britse overheid een plan klaarmaken om tussen de eerste en derde week van december zo’n 2 miljoen inwoners in Londen te vaccineren tegen corona.

Levi: “Alles wijst erop dat de twee vaccins die het verst in ontwikkeling zijn – van de farmaceuten AstraZeneca en Pfizer – een goede afweerreactie tegen het coronavirus teweegbrengen en veilig zijn. Er gloort nu echt licht aan het einde van de tunnel.”

Ook voor Nederland acht Levi een vaccin “medio december haalbaar”: “Qua toelating op de markt lopen de Britten nog steeds gelijk op met de rest van de EU.”

Update 06:21 – CNV pleit voor meer sneltests

CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen. Volgens de vakbond zitten tienduizenden werkenden op dit moment thuis, in afwachting van de uitslag van hun coronatest. “Dat blijkt uit een inventarisatie onder onze sectoren. Als we dit doorrekenen naar misgelopen arbeid, kan dit miljoenen kosten. En duizenden banen. We trekken daarom aan de noodrem”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Volgens Fortuin leidt deze situatie tot misgelopen bedrijfsinkomsten en uiteindelijk baanverlies. “Dit is op lange termijn funest voor de werkgelegenheid. Bovendien moeten veel werkenden vakantiedagen inleveren, of krijgen ze geen loon doorbetaald als ze niet komen werken. Of ze gaan alsnog werken, terwijl ze corona hebben en anderen dus besmetten. Het leidt tot allerlei uitwassen”, aldus de CNV-voorzitter. Hij wijst daarbij op schoolklassen die meer dan een week thuiszitten of zorgmedewerkers die toch gaan werken omdat er een personeelstekort is. “Maar ook in veel marktsectoren zitten mensen klem. Een zeer onwenselijke situatie”, aldus Fortuin.

Hij stelt dat andere landen, zoals België, de capaciteit voor sneltests wel snel opvoeren. “In Nederland lukt dat maar niet. We moeten ons bevrijden uit de trage testklem die Nederland nu in zijn greep houdt.” Hij pleit ervoor iemand vrij te maken die zich alleen maar bezighoudt met zoveel mogelijk sneltesten in te kopen. “Zoals eerder Feike Sybesma werd belast met de aankoop van beschermende kleding en materialen. Er is geen tijd meer te verliezen.”

Update 04:18 – Politie maakt einde aan illegale ‘coronafeesten’

Op een aantal plaatsen in Nederland heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten waarop vooral jongeren waren afgekomen. In onder meer Rotterdam en het Gelderse Angerlo kwamen vrijdag veel meer mensen samen dan is toegestaan volgens de huidige coronamaatregelen.

Agenten maakten vrijdagavond, na een tip via Meld Misdaad Anoniem, een einde aan een illegaal feest in Angerlo bij Zevenaar. De ongeveer twintig jongeren op het feest hebben een boete gekregen. “We hebben weten te voorkomen dat het een groter feest werd en zullen de locatie de komende uren in de gaten blijven houden.” Om welke locatie het precies gaat, zegt de politie niet.

