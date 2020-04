De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Basisscholen gaan deels weer open, maar grote evenementen en sportwedstrijden zijn tot zeker 1 september geschrapt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.518. In totaal zijn er tot nu toe 38.245 mensen in ons land positief getest op het virus. De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.521 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest). Er liggen op dit moment in totaal 905 patiënten op de intensive care. Bekijk op deze kaart het aantal ziekenhuisopnames per gemeente.



Update 06:11 –IKEA gaat de deuren weer openen

De winkels van IKEA in Nederland gaan dinsdag weer open. Vanwege het rondwarende coronavirus werden de filialen op 17 maart gesloten. Het bedrijf heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De restaurants van IKEA en de speelplaatsen van Småland blijven nog dicht.

Update 06:11 –Bloemen doneren voor Dodenherdenking met Tikkie

Ondanks de coronacrisis kunnen oorlogsmonumenten op 4 mei, Dodenherdenking, toch rijkelijk worden voorzien van bloemen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft hiervoor een samenwerking gesloten met Tikkie, de betaaldienst van ABN Amro.

Het idee achter de actie ‘Bloemen voor 4 mei is dat via de Tikkie-app particulieren en bedrijven een bedrag van 4,50 euro kunnen doneren voor bloemen, ter herdenking van de oorlogslachtoffers. “Bloemen en herdenken worden zo op een bijzondere manier samengebracht”, zegt Jan van Kooten, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wie de app opent, wordt geattendeerd op de mogelijkheid te doneren. Bedrijven worden op de actie geattendeerd met een mailtje.

Behalve ervoor zorgen dat er bloemen komen bij de monumenten, is de actie ook bedoeld als een steun in de rug voor de sierteeltsector. Deze ligt volledig stil en wacht op kopers. “Bloemtelers verkopen op deze manier toch hun bloemen en oorlogsmonumenten worden, ondanks dat er geen reguliere herdenking zal zijn, voorzien van boeketten.”

Update 05:21 –Elf beursfondsen korten salaris van top vanwege ‘coronacrisis’

Een oproep van de Nederlandse pensioenfondsen en andere grote beleggers aan de top van bedrijven om hun salaris te korten als ze staatssteun ontvangen, is niet aan dovemansoren gericht, meldt FD. Inmiddels zijn er elf beursgenoteerde bedrijven waarvan de top het eigen salaris tijdelijk heeft gekort. De manier waarop verschilt, zowel qua hoogte van de korting als de looptijd.

De grote institutionele beleggers, verenigd in hun lidmaatschap van Eumedion, vinden dat als er van werknemers en aandeelhouders een offer wordt gevraagd het ‘onvermijdelijk’ is dat ook het bestuur pijn lijdt, schrijft directeur Rients Abma van Eumedion. Hoe? Door te korten op het eigen salaris.

Update 05:02 –’Groot deel kinderen dat zoek is uit migrantenfamilie’

Een groot gedeelte van de 7000 kinderen die sinds de coronacrisis ’zoek’ zijn en met wie scholen geen contact hebben gehad, heeft volgens onderzoeker Hans Bellaart van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) een migratieachtergrond.

Dat schrijft De Telegraaf dinsdag. Vooral gezinnen met meervoudige problematiek worden hard geraakt. “Deze crisis vergroot de problemen die al in deze gezinnen spelen.”

“De coronacrisis raakt alle gezinnen, maar voor kinderen met een migratieachtergrond in combinatie met complexe problematiek zijn het extra moeilijke tijden”, aldus Bellaart. “Cultuurverschillen kunnen een rol spelen, maar ook armoede en opvoedingsproblemen kunnen in gezinnen met meervoudige problemen de spanningen hoog doen oplopen. Deze coronacrisis legt wat dat betreft een vergrootglas op deze families.”

“Problemen komen onder alle verschillende bevolkingsgroepen voor”, zei de onderzoeker tegen de krant. “Maar maatschappelijke problematiek komt relatief veel voor bij migrantengezinnen.”

Update 04:43 –’Geen vermindering in drugshandel door coronavirus’

De drugshandel is niet afgenomen sinds de strenge maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart werden aangekondigd. Dat zegt eenheidschef van de Rotterdamse politie Fred Westerbeke tegen het AD. Volgens hem komen er nog steeds grote partijen cocaïne binnen in de Rotterdamse haven.

“We zien geen enkele vermindering van de partijen drugs die binnenkomen. Criminele passen zich razendsnel aan”, aldus Westerbeke. Ook het handelen op straat gaat door. Dealers hebben zich volgens de politiechef verplaatst naar drukkere plekken, omdat ze anders te veel op zouden vallen.

Volgens Westerbeke is de misdaad op bepaalde fronten flink gedaald door de coronacrisis. “We krijgen minder meldingen van inbraak en ook van zakkenrollen.” Het aantal overlastmeldingen is juist toegenomen, aldus Westerbeke.