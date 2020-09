Het coronavirus is stilaan bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en voor diverse regio’s is risiconiveau 2 afgekondigd. Als het aantal besmettingen niet snel afneemt zijn extra preventiemaatregelen nodig om het virus in Nederland te beteugelen.

Lees hier het laatste nieuws over het coronavirus van vrijdag 25 september.

Update 06.51 -Helft zorgmedewerkers kreeg te maken met bedreigingen

Zorgorganisaties slaan alarm over toenemende agressie en bedreigingen tegen zorgverleners. Uit een peiling onder 1200 leden van beroepsvereniging NU’91 blijkt dat ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de afgelopen maanden te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen, meldt De Telegraaf. Een kwart onderging zelfs fysiek geweld zoals slaan, schoppen of spugen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bevestigt het probleem. Woordvoerder Wouter van der Horst merkt dat het aantal incidenten sinds corona is toegenomen. “Het lontje van mensen wordt steeds korter. Dat kan heel extreme vormen aannemen.”

NU’91 ziet ook dat mensen in de coronaperiode nieuwe manieren verzinnen om te schofferen. “Het opzettelijk in iemands gezicht hoesten of met speeksel richting iemand praten”, schetst woordvoerder Michel van Erp. “Tegen mensen die dagelijks met passie voor die patiënten staan. Soms met te weinig beschermende kleding.”

Update 06.22 – Grieperige scholieren in de knel door examenregels

Grieperige scholieren die door de coronaregels thuis moeten blijven en een schoolexamen missen, mogen de toets in sommige gevallen helemaal niet meer maken. Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan waarbij zieke tieners alsnog naar school komen. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

Door de corona-uitbraak in maart zijn veel schoolexamens verplaatst naar het begin van dit schooljaar. Normaal gesproken verliest een scholier een kans als hij – om welke reden dan ook – niet komt opdagen bij een examen. Maar door de strikte coronaregels worden scholieren met een kleine kriebel in de keel, verplicht om thuis te blijven.

De VO-Raad, de koepelorganisatie voor middelbare scholen, bevestigt het probleem en noemt het een ’serieuze kwestie’. “We willen natuurlijk voorkomen dat leerlingen met klachten die op corona wijzen naar school komen om examen te doen’’, zegt een woordvoerder.

Volgens scholierenbond LAKS komen leerlingen op tientallen scholen waar het probleem zich voordoet in de knel. “Sommige scholen houden krampachtig vast aan oude regels die in coronatijd niet meer werken”, aldus voorzitter Nienke Luijckx.

