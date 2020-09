Het coronavirus is stilaan bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en voor diverse regio’s is risiconiveau 2 afgekondigd. Lees hier het laatste nieuws over het coronavirus van donderdag 24 september.

Update 13:00 – Ziekenhuismedewerkers Zwijndrecht lopen corona op bij afscheid

Zeker zes medewerkers van een locatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht hebben het coronavirus opgelopen. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt tijdens een afscheidsbijeenkomst voor een opgeheven afdeling.

Ongeveer dertig medewerkers waren aanwezig op de bijeenkomst afgelopen vrijdag. De anderen kunnen volgens het ziekenhuis gewoon blijven werken. Ze moeten hun eigen gezondheid wel goed in de gaten houden en als ze klachten krijgen moeten ze zich meteen laten testen.

Update 12:41 – Koning niet naar Duitsland door aangescherpte reisregels

Het voorgenomen bezoek van koning Willem-Alexander aan Duitsland gaat niet door. Het besluit is in overleg met de Duitse autoriteiten genomen, meldt de RVD.

De Duitse federale Robert Koch Institut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft de provincies Zuid- en Noord-Holland eerder deze maand vanwege het toegenomen aantal nieuwe coronabesmettingen tot risicogebied verklaard.

Koning Willem-Alexander was van plan op 29 september voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis officieel naar het buitenland te gaan. Samen met Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier zou hij in Münster, net over de grens in Noordrijn-Westfalen, het Duits-Nederlandse legerkorps bezoeken. Dat vierde op 30 augustus zijn zilveren jubileum

Update 12:16 – Alle Sinterklaasintochten Noord- en Midden-Limburg verboden

Sinterklaasintochten in Noord- en Midden-Limburg zijn dit jaar verboden vanwege de coronarisico’s. Daartoe besloten de burgemeesters van de vijftien gemeenten en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De veiligheidsregio maakte het besluit dinsdag bekend.

De veiligheidsregio verwijst naar de RIVM-voorschriften en de “verontrustende stijging” van het aantal besmettingen. “Traditionele intochten en optochten in de Sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan niet of nauwelijks te organiseren.” Naleving van de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en een verbod op zingen of roepen, kan “onvoldoende gegarandeerd worden.”

Update 13:00 – Tegenstanders coronabeleid vallen wachtenden teststraat lastig

Mensen die in Eindhoven stonden te wachten tot ze een coronatest konden ondergaan, zijn lastiggevallen door activisten die tegen het coronabeleid van de overheid zijn. De politie is op de hoogte gesteld.

Update 06:32 – ‘Landelijke maatregelen nodig om virus onder controle te krijgen’

Er zullen landelijke maatregelen nodig zijn om het coronavirus weer onder controle te krijgen, zeggen deskundigen in het AD. Volgens hen hebben regionale coronamaatregelen op dit moment geen nut, gezien het aantal regio’s waar het virus weer oplaait snel toeneemt.

