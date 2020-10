De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 8.141, 152 meer dan vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 1.568, 15 meer dan vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 352, 7 meer dan vrijdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.708

Update 10:11 – Honderden kerkgangers in Barneveld

Ruim tweehonderd gelovigen zijn zondagochtend bij elkaar gekomen in de Rebohothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. De kerk had 250 kerkgangers uitgenodigd voor de dienst en houdt zich daarmee niet aan het dringend geadviseerde maximum van dertig mensen in een binnenruimte. Dat kan volgens een woordvoerder van de kerk makkelijk, aangezien er in het kerkgebouw ruimte is voor tweeduizend kerkgangers en iedereen dus ruim voldoende afstand kan houden.

“Alle RIVM-richtlijnen voor de gezondheid worden streng nageleefd”, aldus de woordvoerder. Bij binnenkomst in de kerk droegen de meeste gelovigen een mondkapje. Handen desinfecteren was verplicht.

De Gereformeerde Gemeente heeft overal in Nederland en ook in Barneveld hele grote kerken, omdat de stroming zeer trouwe kerkgangers heeft. “We hebben al afgeschaald. Eerst mochten er nog zeshonderd mensen tegelijk komen, toen vierhonderd en nu nog maar 250. Als het aantal besmettingen oploopt, schalen we weer verder af. Dat gebeurt in overleg met de gemeente en de gezondheidsdiensten”, zegt de woordvoerder. Omdat er geen plaats is voor alle gemeenteleden, zijn de diensten ook online te volgen.

De gemeente moet het zondag overigens zonder de eigen dominee doen. Die zit thuis in quarantaine. Hij heeft zaterdag een coronatest ondergaan en wacht op de uitslag.

Update 09:15 – Politie maakt eind aan illegaal feestje in ‘s-Gravenzande

De politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegaal feestje in het Zuid-Hollandse ‘s-Gravenzande. De party werd gehouden in een bedrijfsunit. Agenten en boa’s hebben de feestvierders naar huis gestuurd.

Volgens de politie op Twitter leek het binnen meer op een café dan op een bedrijfsruimte. De eigenaar kan een coronaboete tegemoet zien. “Onbegrijpelijk dat in deze #coronatijd mensen zo eigenwijs en onverantwoordelijk zijn”, twitteren agenten. Volgens Omroep West ging het om 17 mensen.

Update 08:41 – Natuurbeheerders: zoek een rustige plek in het bos

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Nationale Park De Hoge Veluwe verwachten dat het dit weekeinde druk zal worden in de bossen en met name op en rond de Veluwe. Ze raden wandelaars dringend aan om niet allemaal naar de bekendste plekken te gaan, zoals de Posbank en het Kootwijkerzand. “Op onze website staan duizenden wandelingen, er zijn rustige plekken genoeg”, aldus Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer heeft een lange lijst gemaakt van “onbekende streken”.

Lees ook: Staatsbosbeheer vreest vakantiedrukte in de bossen: ‘Kom niet met de auto en ga in je eigen buurt wandelen’

Heel Nederland heeft dit weekeinde herfstvakantie. Een boswandeling is altijd al een favoriet herfstuitje. Nu er vanwege het coronavirus niet veel andere uitstapjes mogelijk zijn, zal dat nog meer in trek zijn denken de organisaties. “Maar ook in het bos geldt de 1,5 meter afstand. Een mondkapje dragen is bijvoorbeeld op overdekte locatie als een uitkijktoren verplicht. Groepsvorming is verboden. En laat geen afval als wc-papier en zakdoekjes achter.”

Update 08:23 – Kerken Barneveld en Staphorst laten meer dan 30 mensen toe

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat zondag meer dan dertig bezoekers per dienst toe. Hoeveel het er zullen worden is afwachten, maar volgens de kerk zelf kunnen er maximaal 250 kerkgangers de dienst bijwonen met inachtneming van de afstandsregel. De Rehobothkerk telt 2000 zitplaatsen. Er zijn zondag drie zogeheten leesdiensten, waarbij er geen predikant is maar een ouderling voorleest uit de Bijbel.

Vorige zondag hield de Rehobothkerk drie diensten waar per keer 400 tot 450 mensen aanwezig waren. Eerder waren er driemaal 600 mensen in de kerk.

Lees ook: Kamerleden spreken zich uit over grote kerkdiensten in Staphorst: ‘Echt onverantwoord’

Een ander kerkgenootschap, de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), heeft het maximale aantal kerkgangers wel afgeschaald naar dertig per dienst, kinderen onder de twaalf daarbij niet meegerekend. Ook wordt mensen gevraagd bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Daarmee geeft de koepelorganisatie gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om zich binnen één ruimte te houden aan de landelijk geldende groepsgrootte. Verschillende kerken van dit genootschap, onder meer in Staphorst, lieten eerder wel veel meer dan dertig mensen toe bij een dienst.

De kerk in Staphorst liet zaterdag weten dat ook zondag weer te zullen doen, maar kon geen aantallen noemen. De gemeenteleden zijn volgens een rooster uitgenodigd om een van de drie diensten op deze dag bij te wonen, die elk ook nog worden verdeeld over drie locaties: de Dorpskerk, het Leergebouw en het dienstgebouw.