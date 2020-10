De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Woensdag 22:00 werden de nieuwste coronamaatregelen van kracht. Zo moet de horeca de deuren voor vier weken sluiten, is alcohol kopen na 20:00 verboden en stellen meerdere winkelketens al zelf een mondkapjesplicht in. Het laatste nieuws lees je hier.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 7.833

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 1.475

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 301

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.650

Update 18:18 – Duitsland verklaart nu heel Nederland tot risicogebied

De Duitse regering heeft vanwege de coronacrisis nu heel Nederland met ingang van zaterdag tot risicogebied verklaard. De maatregel gold al voor ons land met uitzondering van de provincie Zeeland. Het Duitse Robert Koch Institut, de evenknie van het Nederlandse RIVM, maakte de aanscherping donderdag op zijn website bekend.

Duitsland bestempelt ook de hele Franse grensstreek met Duitsland en voor het eerst regio’s in Italië en Polen als risicogebied. Bovendien zullen Malta en Slowakije op de risicolijst worden geplaatst, evenals afzonderlijke regio’s in negen andere EU-landen.

Het criterium om gebieden of landen die aanduiding te geven is dat er de afgelopen zeven dagen meer dan 50 nieuwe besmette mensen per 100.000 inwoners moeten zijn bijgekomen.

Duitsers mogen nog steeds naar risicogebieden reizen, maar krijgen bij terugkomst wel te maken met aanvullende maatregelen. Ze moeten twee weken in zelfisolatie. Die kunnen ze vroegtijdig beëindigen als uit een test blijkt dat ze niet zijn besmet.

Ook België raadt reizen naar Nederland volledig af, nu de provincie Zeeland van oranje op rood is gezet, zo werd woensdag bekend.

Update 17:36 – CBR maakt mondkapjes tijdens rijlessen voorwaarde voor examen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt mondkapjes tijdens rijlessen verplicht. Het CBR neemt geen examens meer af als leerlingen en opleiders tijdens de rijles geen mondkapje hebben gedragen. De nieuwe regel gaat per maandag 19 oktober in.

Ook kandidaten die voor een theorie-examen door hun opleider per taxibus of touringcar naar het CBR worden gebracht, mogen geen examen doen als ze onderweg aantoonbaar geen mondkapje hebben gedragen.

De vraag of tijdens de lessen een mondkapje is gedragen wordt opgenomen in de gezondheidscheck waarvoor aan iedere kandidaat voorafgaande aan een examen mondeling vragen worden gesteld. Als een kandidaat niet voldoet, kan het examen worden uitgesteld. Het CBR neemt de maatregelen naar eigen zeggen met “unanieme steun van de rijschool-brancheverenigingen”.

Volgens directeur Alexander Pechtold van het CBR zitten examinatoren dagelijks met acht of negen kandidaten langer dan een kwartier in een auto. “We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen. Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten.” Sinds mei wordt tijdens rijtesten en rijexamens zelf al wel standaard een mondkapje gedragen.

Update 17:32 – Opnieuw nertsen op drie bedrijven besmet met coronavirus

Opnieuw zijn bij dieren op drie nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus ontdekt. In totaal zijn nu 67 van de in totaal 128 houderijen besmet geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het gaat dit keer om nertsenbedrijven in Neerkant (gemeente Deurne), in Vredepeel (Venray) en in Sevenum (gemeente Horst aan de Maas). Het bedrijf in Neerkant heeft ongeveer 8100 moederdieren, in Vredepeel zijn dat er 450 en in Sevenum 7000.

In Neerkant en Sevenum kwamen de besmettingen naar voren uit het monitoringssysteem, waarbij de dieren wekelijks worden getest. In Vredepeel was er een serologische controle, die aantoonde dat dieren al antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hebben. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd.

Update 16:00 – Slob over sluiten scholen: Als het écht moet, dan gebeurt het

Als het vanwege gezondheidsoverwegingen écht niet anders kan, dan gaan landelijk de scholen weer dicht. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob. Nu gebeurt het al dat een enkele school dicht moet als de GGD dat adviseert na een uitbraak, maar een landelijke sluiting is in het uiterste geval mogelijk.

Slob zegt dat iedereen zich volledig inzet om de scholen open te houden. Volgens hem kunnen scholen nu zelf al bepalen dat ze het niet meer verantwoord vinden. “Dat is niet fijn, maar gebeurt al op een enkele plek.” Hij sluit niet uit dat later meer maatregelen nodig blijken, zoals het mondkapjesadvies dat eerder werd gegeven.

SP-Kamerlid Peter Kwint wil van de minister weten bij welk aantal besmettingen het onverantwoord wordt om de scholen open te houden. Hier ziet hij niets van terug in de ‘routekaart’, waarin het kabinet de mogelijke maatregelen per aantal besmettingen beschrijft. “Ik ben de laatste om te bepleiten dat de scholen dicht moeten. Maar het bevreemdt me dat zelfs in het zwartste scenario van de routekaart niets is opgenomen over een eventuele sluiting van de scholen.” Hij denkt dat dit juist tot onzekerheid en onrust leidt bij docenten en leerlingen.

Op dit moment is er geen reden om van de huidige lijn af te wijken, zegt de minister. Hij benadrukt dat eerder dit jaar 2,5 miljoen kinderen thuis zaten. Als iedereen op school zich aan de maatregelen houdt – zoals het handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten – dan kan de onderwijssector dit volhouden, zegt hij.

Update 15:00 – Kamer dringt aan op softdrugsverbod in gedeeltelijke lockdown

De Tweede Kamer wil dat de regering opnieuw gaat kijken hoe een verbod op het gebruik van softdrugs tussen 20.00 en 07.00 uur geregeld kan worden. Een motie die in het coronadebat woensdag werd ingediend kreeg donderdag de steun van een meerderheid van de Kamer.

Een dergelijk verbod maakte deel uit van de nieuwe routekaart die dinsdag werd gepresenteerd, maar woensdag bleek dit plan te botsen met het Nederlandse gedoogbeleid. Omdat softdrugs technisch gezien al verboden zijn, zou een verbod op het gebruik ervan juridisch gezien niet werkbaar zijn, merkten diverse juristen op. Maar daar neemt de Kamer geen genoegen mee.

Premier Mark Rutte zei woensdagavond in debat met de Kamer dat hij zich de motie van SGP-voorman Kees van der Staaij “goed kan voorstellen”. Maar, voegde hij eraan toe, “ik weet niet hoe het technisch kan en ik weet ook niet bij voorbaat zeker óf het kan.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) komt er nog op terug, zegde Rutte toe.

Update 14:39 – Nederland vraagt Duitse ziekenhuizen weer patiënten over te nemen

Nederland vraagt Duitse ziekenhuizen wederom om hulp om de toenemende stroom coronapatiënten aan te kunnen. “We staan op het punt onze Duitse collega’s weer te verzoeken patiënten over te nemen”, kondigde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdag bekend. Hij verwacht dat vrijdag of zaterdag de eerste patiënten naar Duitsland worden overgeplaatst.

Dat gebeurt niet lichtzinnig. “Iedere verplaatsing is ingrijpend”, zei Kuipers. Dat geldt ook als iemand binnen Nederland naar een ziekenhuis buiten de eigen regio wordt gebracht.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wil niet afwachten totdat de Nederlandse ziekenhuizen geen capaciteit meer over hebben. “Je kunt misschien tien patiënten op een dag naar Duitsland vervoeren. Daar moet je dus aan beginnen voordat het laatste bed in Nederland vergeven is.”

Het overplaatsen gebeurt met ambulances, Mobiele Intensive Care Units en helikopters.

Update 14:18 – Opnieuw recordaantal coronabesmettingen gemeld

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7833 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Op woensdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7296 positieve tests gemeld en op dinsdag 7377.

Update 14:11 – Meer dan 1500 coronapatiënten in ziekenhuizen

De druk op de ziekenhuizen neemt nog altijd toe door de aanhoudende stijging van het aantal coronapatiënten. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 1526 patiënten met Covid-19, 51 meer dan woensdag. Van die patiënten liggen er 313 op de intensive care, een stijging van 12 ten opzichte van de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal 36 patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, het hoogste aantal sinds de spreiding van patiënten drie weken geleden werd hervat om te voorkomen dat de zorg in de ernstigst getroffen gebieden de toestroom niet aankan. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

Update 13:35 – ‘Horeca beleefde gemoedelijke en drukke laatste avond’

De horeca heeft woensdagavond een “gemoedelijke en drukke” avond gehad, in aanloop naar de verplichte sluiting. “Gasten hebben ondernemers geholpen met het kleiner maken van de voorraad”, zegt een woordvoerster van KHN die zich door lokale afdelingen heeft laten informeren. Ze benadrukt dat de coronaregels goed zijn gevolgd.

De horeca blijft in ieder geval vier weken helemaal gesloten. Dat is onderdeel van het pakket maatregelen dat het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Wel ontstond over beelden van een feestende menigte in een overdekt terras op het Plein in Den Haag ophef. Op het terras werd uitbundig feest gevierd vlak voor het moment dat de horeca dicht moest. “In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel”, reageerde directeur Dirk Beljaarts van KHN. De beelden doen volgens hem afbreuk aan de “zorgvuldige opgebouwde status die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden”.

Update 12:42 – RIVM Infectieradar weer van start

Mensen kunnen weer online aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doorgeven of ze gezondheidsklachten hebben, die kunnen wijzen op corona. In juni was een datalek gevonden bij de website van de zogenoemde Infectieradar, waarna die uit de lucht werd gehaald. Het systeem is opnieuw opgebouwd en gaat nu weer van start.

De Infectieradar was in maart gelanceerd. Ongeveer 40.000 mensen die nog in de systemen staan, krijgen als eerste een uitnodiging om weer mee te doen. Over een paar weken kunnen anderen zich aanmelden. Deelnemers vullen elke week een vragenlijst in over hun gezondheid. Het RIVM wil zo eerder kunnen zien waar het coronavirus opduikt en of het aantal besmettingen daalt of stijgt.

Het RIVM wil de Infectieradar in de toekomst ook gebruiken om andere infectieziekten te volgen.

Het datalek bij de Infectieradar was ontdekt door een beveiligingsdeskundige, die vervolgens de NOS waarschuwde. Iedere deelnemer aan de Infectieradar had destijds een eigen code, die in de adresbalk stond. Wie de code veranderde, kwam terecht op de ingevulde vragenlijst van een andere deelnemer. Volgens het RIVM hebben alleen de onderzoeker en een verslaggever van de NOS de gegevens ingezien.

Update 11:57 – Coronablaastest wordt volgende maand ingezet

Breathomix, het bedrijf in Leiden dat een coronablaastest heeft ontwikkeld, heeft al duizenden aanvragen uit binnen- en buitenland gekregen. De blaastest wordt echter eerst in Nederland gebruikt. In november moet hij op de eerste locaties worden ingezet.

“De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest. De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar”, aldus de minister. In november moet de test inzetbaar zijn, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Geert Groeneveld van het LUMC demonstreerde donderdag de werking van de blaastest. De test kijkt of de lucht die iemand uitademt mogelijke aanwezigheid van het coronavirus laat zien. Het apparaat geeft direct een uitslag.

Update 11:45 – Hoogvliet sluit vrijwel alle supermarkten om 20.00 uur

Supermarktketen Hoogvliet sluit vrijwel al zijn vestigingen de komende tijd om 20.00 uur. Dat doet het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen. Vanaf donderdag mag er na 20.00 uur geen alcohol meer worden verkocht.

Hoogvliet heeft 69 winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Twee winkels, in het centrum van Leiden en in Wageningen, blijven wel gewoon tot na 20.00 uur open. In die winkels wordt alleen de verkoop van alcohol stopgezet.

Supermarktketen Deen besloot eerder al zijn winkels om 20.00 uur te sluiten. De meeste andere supermarkten kiezen ervoor om alleen geen alcohol meer te verkopen. Wel zijn de supermarkten en brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) bang voor discussies over het verbod.

Update 11:26 – Ziekenhuis Hoogeveen sluit de helft van zijn operatiekamers

Het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluit twee van de vier operatiekamers om zorg aan het sterk groeiend aantal coronapatiënten in de regio te kunnen verlenen. De maatregel gaat maandag in, meldt de Treant Zorggroep, waartoe het ziekenhuis behoort.

De ziekenhuisgroep sloot onlangs om dezelfde reden vier operatiekamers in het ziekenhuis Refaja in Stadskanaal.

De poliklinische en oncologische zorg in Hoogeveen gaan wel gewoon door. “In Hoogeveen worden alleen oncologische en semi-spoedeisende ingrepen uitgevoerd in twee ok’s. Andere ingrepen en operaties die gepland staan in Hoogeveen, worden uitgesteld. Patiënten die dit betreft, worden persoonlijk door Treant op de hoogte gesteld”, aldus het ziekenhuis.

In het Bethesda blijven poliklinieken, diagnostische afdelingen (laboratorium, radiologie, scopie-afdeling) en beschouwende dagbehandelingen (chemo- en infuustherapie) open.

Update 11:01 – Feestende menigte op Plein in Den Haag was ‘momentopname’, politici en KHN reageren ontzet

De beelden van de feestende menigte op een overdekt terras op het Plein in Den Haag woensdagavond waren “een momentopname”. Dat laat een medewerkster van het restaurant Luden weten in een reactie op de commotie die daarover is ontstaan.

Update 10:30 – PVV-leider Geert Wilders in quarantaine, beveiliger heeft corona

PVV-leider Geert Wilders gaat uit voorzorg in quarantaine. Een beveiliger van de politicus is positief getest op corona, Wilders blijft zeker tot zaterdagavond thuis.

Update 10:26 – Meldpunt voor schoolsluiting wegens corona

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die tijdelijk sluiten wegens het coronavirus, moeten zich melden bij een speciaal meldpunt. Dat meldt de onderwijsinspectie.

“De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken”, aldus de inspectie.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om indien nodig nieuw beleid te maken om bijvoorbeeld leerachterstanden te voorkomen.

Het onderwijsministerie en het onderwijsveld hebben het meldpunt samen afgesproken. Het is met ingang van donderdag operationeel. Ook scholen die al gesloten zijn (geweest) door het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog te melden.

Update 10:24 – Beveiligingssector wil ook voorrang bij coronatests

De beveiligingsbranche verwacht het erg druk te krijgen in supermarkten. Dat heeft natuurlijk te maken met de nieuwe coronamaatregelen, waaronder het verbod op het verkopen van alcohol na 20.00 uur. De sector spreekt nu met het ministerie van VWS of binnen de veiligheidsketen ook de beveiliging in aanmerking kan komen voor een sneller testbeleid. Dat meldt BNR.

Verschillende brancheorganisaties waarschuwen dat het inzetten van ongetraind personeel in deze situatie niet verstandig is. Volgens Leon Vincken, directeur van branchevereniging Vbe NL, kan het verbod op het verkopen van alcohol na 20.00 uur zomaar leiden tot meer agressie bij klanten.

Update 09:22 – Privéklinieken lenen geen personeel uit aan ziekenhuizen

Privéklinieken lenen geen personeel uit aan reguliere ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf, zegt Paulette Timmerman, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in het NOS Radio 1 Journaal.

Bij de eerste golf deden privéklinieken dat nog wel. “Het is een begrijpelijke vraag die de ziekenhuizen stellen. Als we teruggaan naar de eerste golf, hebben we dat toen wel gedaan omdat er schaarste was aan apparatuur, hulpmiddelen en konden we personeel uitlenen”, aldus Timmerman.

De directeur zegt dat zij zich liever concentreren op het aanbieden van reguliere zorg in de eigen klinieken. Daardoor is het niet meer mogelijk is om eigen personeel uit te lenen aan de ziekenhuizen. “We zien de afgelopen twee maanden dat de vraag naar onze zorg enorm toeneemt. Vanuit dat landelijk standpunt om onze zorg aan te blijven bieden, denken wij dat het verstandiger is als wij dat ook blijven doen”, aldus Timmerman.

Update 07:43 – Ondernemers en werkgevers: werk zoveel mogelijk thuis

Ondernemers- en werkgeversorganisaties roepen bedrijven en werknemers op zoveel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen ze verenigd in overlegorgaan Stichting van de Arbeid, waarin ook werknemersorganisaties zitten, in een brief die verstuurd is aan werkgevers en werknemers. De organisaties hopen hiermee een totale lockdown te kunnen voorkomen.

VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen de oproep van Stichting van de Arbeid. De ondernemersclubs hebben de campagne die zij vorige maand startten hierop aangepast. Die was erop gericht om zoveel mogelijk mensen zich aan de coronamaatregelen te laten houden. Nu ligt de nadruk dus op zoveel mogelijk thuiswerken.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen moet “alles uit de kast worden getrokken” om “het tij te keren”. Ze noemt het beperken van de vervoersbewegingen en thuiswerken een “effectieve maatregel” om besmettingen te voorkomen. MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof wijst ondernemers erop de protocollen voor de sector op te volgen als thuiswerken niet lukt.

Update 07:18 – Meldpunt voor beschikbaarheid beschermende middelen in zorg

Zorgmedewerkers die constateren dat er binnen hun organisatie zaken niet op orde zijn rondom beschermende middelen tegen het coronavirus, kunnen dat vanaf nu aangeven bij een meldpunt. Het meldpunt is in het leven geroepen door NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Het meldpunt komt er naar aanleiding van een recente peiling die door 2800 zorgprofessionals werd ingevuld. Daarin gaven veel zorgmedewerkers aan dat de situatie binnen hun organisatie niet op orde is. Volgens NU’91 staat dat haaks op een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waaruit zou blijken dat middelen voldoende op voorraad zijn.

Update 06:00 – Coronasneltest TNO is betrouwbaar, blijkt uit praktijkproef

De snelle coronatest die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie.

TNO en de GGD Amsterdam voerden de proef samen uit vanuit een pop-uplaboratorium bij de teststraat in de RAI. Aan mensen die zich daar lieten testen werd gevraagd of ze ook een monster wilden afstaan voor deze proef, zodat de uitslagen daarvan konden worden vergeleken. Zo werden bijna negenhonderd monsters verkregen.

Uit de vergelijking kwam naar voren dat het percentage terecht positieve uitslagen en het percentage terecht negatieve uitslagen overeenkwamen met de uitslagen van de PCR-test. “De test voldoet daarmee aan de gestelde criteria betreffende betrouwbaarheid”, concludeert de GGD Amsterdam. TNO voegt eraan toe dat nu niets meer in de weg staat van verdere invoering.

Update 03:30 – Vanaf 20.00 uur verbod op alcoholverkoop en sluiting winkels

Donderdagavond is de eerste avond dat de verkoop van alcohol na 20.00 uur verboden is. Ook is het na dat tijdstip niet toegestaan om alcohol op zak te hebben of op openbare plekken te drinken.

Er zou ook een verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat voor de avond en nacht komen, maar dat gaat niet door. De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wel mogen coffeeshops maar tot 20.00 uur openblijven en alleen om af te halen. De regels gelden tussen 20.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s ochtends.

Verder moeten winkels, met uitzondering van supermarkten, ook om 20.00 uur dicht. De koopavonden worden voorlopig verboden. Als een winkel de regels niet naleeft kan een zaak gesloten worden.

Update 03:30 – Nederland gaat door grens van 200.000 coronabesmettingen

Minder dan een maand nadat het coronavirus voor de 100.000e keer werd vastgesteld, gaat Nederland al door de volgende grens heen. Op donderdag wordt hoogstwaarschijnlijk de 200.000e positieve test geregistreerd. De teller staat nu op 196.163 besmettingen.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. Een man uit het Brabantse Loon op Zand had het coronavirus opgelopen tijdens een werkbezoek aan Italië. Daarna kwamen er snel meer gevallen bij. Eind maart en begin april was de eerste golf op zijn hoogtepunt. Daarna volgde een periode van relatieve rust, die van half april tot eind juli duurde. In augustus was er een klein piekje en in september begon de tweede golf. Aanvankelijk werden enkele honderden mensen per dag positief getest, maar al snel waren dat er enkele duizenden. Op dinsdag werd een nieuw dagrecord gevestigd met 7383 meldingen in een etmaal.

Update 00:50 – Feest op het Plein stilgelegd door Haagse politie

De Haagse politie en gemeentehandhavers hebben woensdagavond een feest bij een horecagelegenheid op het Plein stilgelegd. De coronaregels werden er overtreden, licht een gemeentewoordvoerder toe. Op sociale media doken beelden op van mensen die in een witte partytent bij de zaak feestvierden op de voorlopig laatste avond dat de horeca open was.

Rond 22.00 uur werd ingegrepen bij het feest. Hoeveel mensen er aanwezig waren en of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekendgemaakt. “We gaan onderzoeken wat voor stappen we gaan ondernemen tegen de zaak en de bezoekers”, licht een woordvoerder van de gemeente Den Haag toe.

Update 00:01 – Christelijke partijen willen alsnog softdrugsverbod in avond

SGP, CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet “met spoed” kijkt of er alsnog een verbod kan komen op het bezit en gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in de avond en nacht. De christelijke partijen roepen daartoe op tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een verbod aan op het bezit of gebruik van softdrugs en alcohol in de openbare ruimte tussen 20.00 ‘s avonds en 07.00 uur ‘s morgens. Maar het verbod op softdrugs is alweer geschrapt omdat het in strijd bleek met het gedoogbeleid, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder aan het ANP weten.

