Na een flinke daling neemt het aantal nieuwe besmettingen gestaag weer toe. Wel liggen er steeds minder patiënten in de ziekenhuizen. Tot en met volgende week woensdag gelden er in ieder geval nog strengere coronamaatregelen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 6.109, dat zijn er 458 meer dan op donderdag

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.181, dat zijn er 20 minder dan op donderdag

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 609, dat zijn er 14 meer dan op donderdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.304

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Experts pleiten voor een vaccinatiecampagne om met name jongeren te overtuigen een coronaprik te halen. Een nieuwe taskforce moet die samen met het RIVM ontwikkelen, zegt kinderarts-infectioloog, vaccinoloog en emeritus-hoogleraar Ronald de Groot tegen De Telegraaf.

Volgens De Groot wordt het een opgave jongvolwassenen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. “Dat is een zorgpunt en een probleem. Een deel heeft door hun gedrag laten zien corona niet zo serieus te nemen. Dat is een aanzienlijke groep. Om die te bereiken zal een goede communicatiestrategie nodig zijn.”

Jongeren wanen zich onaantastbaar en denken mogelijk dat de bijwerkingen erger zijn dan de kwaal en laten het afweten, signaleert de vaccinoloog. Om hen te bereiken zou de overheid een omvangrijke campagne moeten uitrollen. “Er zijn voorbeelden nodig die aansprekend zijn en die laten zien dat het hip en cool is om je laten vaccineren. Dat je daarmee ouders en grootouders beschermt die mogelijk kwetsbaar zijn.”

Vaccineren is ook in hun eigen belang, zegt viroloog Ab Osterhaus. “Dat is in de voorlichting erg belangrijk. De boodschap zou kunnen zijn: ’Hé jongens, als je meedoet dan kun je de kroeg weer in!’ Dat zal jongeren moeten aanspreken. Want als we een groepsimmuniteit van minimaal 70 procent bereiken, dan wordt alles veel makkelijker en kunnen veel beperkingen er uiteindelijk weer af.”