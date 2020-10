De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen zondag: 6.378

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zondag: 1.233

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care zondag: 247

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.567

Update 21:44 – GGD Kennemerland gaf tientallen verkeerde uitslag coronatest

De GGD Kennemerland heeft zaterdagavond per ongeluk 35 mensen een verkeerde uitslag van de coronatest gegeven. Door een administratieve fout in het laboratorium hoorden mensen onterecht dat ze geen corona hadden en vice versa. Dat meldt NHNieuws.

Volgens een woordvoerder zijn de uitslagen van een reeks testen per ongeluk bij een andere reeks testen gezet. Zondagochtend is de GGD over de fout geïnformeerd en is direct actie ondernomen om dit te herstellen. De fout geïnformeerde mensen hebben alsnog de goede uitslag gekregen.

GGD Kennemerland betreurt de fout, “maar hoopt en vertrouwt erop dat inwoners het algemene advies om anderhalve meter afstand te houden, blijven volgen. Daarmee blijft het risico dat er andere mensen besmet zijn geraakt beperkt”, aldus de GGD.

Update 21:41 – Ziekenhuizen in regio West schalen regulieren zorg 40 procent af

Ziekenhuizen in de regio West, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum, gaan per direct minder reguliere geplande zorg geven om ruimte te maken voor coronapatiënten. Vanaf zondag is de reguliere zorg in totaal 40 procent minder dan normaal, zo meldt het Netwerk Acute Zorg West zondag. Het gaat om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden, zoals een knie- of een oogoperatie.

“Het landelijke coördinatiecentrum patiënten spreiding (LCPS) berekent dagelijks wat de prognose is van het aantal Covid-patiënten op de intensive care en in de klinieken voor de regio’s. Helaas zien wij in regio West dat de werkelijke cijfers hoger zijn; er zijn meer besmettingen meer Covid-patiënten die moeten worden opgenomen en daardoor ook meer (ic-)opnames dan is voorspeld.”, aldus het NAZW. “De hoeveelheid opnames van besmette Covid-patiënten binnen regio West stijgt nog steeds. In de ziekenhuizen is sprake van een zorgelijke situatie.”

Update 20:24 – ‘Kabinet komt met nieuwe maatregelen, maar lockdown wordt niet verwacht’

Het kabinet komt dinsdag naar verwachting met een aanscherping van de coronamaatregelen, maar hoopt een complete lockdown nog te kunnen voorkomen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws en de NOS.

Het kabinet overlegde zondag met zijn belangrijkste adviseurs over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gehoopt was dat de maatregelen die twee weken geleden genomen werden inmiddels zouden hebben geleid tot een afvlakking van het aantal dagelijkse besmettingen, maar die tekende zich dit weekeinde nog niet af.

Update 19:35 – ‘Coronavirus kan bijna een maand besmettelijk blijven op smartphonescherm’

Het coronavirus kan 28 dagen besmettelijk blijven op onder meer bankbiljetten, glazen schermen van smartphones en roestvrij staal. De bevindingen van het nationale wetenschappelijke bureau van Australië (CSIRO) suggereren dat het virus extreem robuust is.

Het kan bij kamertemperatuur veel langer overleven op gladde oppervlakken dan eerder werd gedacht, meldt de Britse omroep BBC.

Het virus wordt vooral overgedragen als mensen hoesten, niezen of praten. Maar deskundigen zeggen dat het ook kan worden verspreid door kleine deeltjes in de lucht (aerosolen), en via oppervlakken als metaal en plastic.

Update 15:08 – Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestegen tot 1233. Dat zijn er 43 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen 247 coronapatiënten, twaalf meer dan zaterdag. Verder liggen er 986 patiënten buiten de intensive care in de ziekenhuizen, 31 meer dan een dag eerder.

Op de ic’s liggen daarnaast 489 andere patiënten, die geen corona onder de leden hebben. Dat zijn er 31 minder dan de dag ervoor.

Om de druk op overvolle ziekenhuizen te verlichten, worden sommige patiënten verplaatst. De afgelopen 24 uur zijn er zeventien verplaatsingen geweest. Vijf van hen zijn ic-patiënten. “Het aantal opgenomen covidpatiënten stijgt door, dit is conform de verwachting. Van hen ligt 51 procent in het westen van het land”, zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers. Patiënten worden vanuit het westen verplaatst over het gehele land.

Update 14:35 – Iets minder nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6378 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is minder dan op zaterdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 6500 meldingen van positieve tests had gekregen. Het waren er aanvankelijk 6504, maar dat is zondag bijgesteld.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 413 positieve tests, minder dan de 632 van het etmaal ervoor. In Rotterdam kwamen er tussen zaterdagochtend en zondagochtend 379 besmettingen bij, in Den Haag 272 en in de gemeente Utrecht 236. Den Haag is nu de derde gemeente met meer dan 10.000 positief geteste inwoners sinds februari. In de regio Midden- en West-Brabant kwamen 476 besmettingen aan het licht, in Hollands Midden 455 en in Brabant-Zuidoost 316.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 39.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren 24 sterfgevallen gemeld.

Update 13:22 – CoronaMelder-app zaterdag circa 700.000 keer gedownload, totaal nu op 2,2 miljoen

De app CoronaMelder is zaterdag circa 700.000 keer gedownload. Daarmee komt het totale aantal downloads op 2,2 miljoen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De app werkt sinds zaterdag in het hele land, daarvoor alleen in een beperkt aantal testregio’s.

Update 12:39 – Klaver: stel aparte coronaminister aan voor testbeleid

Er moet naast Hugo de Jonge een extra coronaminister komen die zich helemaal richt op het op orde krijgen van het testbeleid. Daarvoor pleit GroenLinks-leider Jesse Klaver in het televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Klaver speelt het kabinet met zijn aanpak van dag tot dag “paniekvoetbal” en is in plaats daarvan een langetermijnstrategie nodig, waarin een goed testbeleid centraal staat. “We weten dat het virus nog minimaal een jaar onder ons zal zijn”, zegt hij.

Maar juist het testbeleid heeft “hopeloos gefaald”, vindt Klaver. Hij noemt het “heel knap” dat de testcapaciteit wordt opgeschaald naar 50.000 tests per dag. “Maar het is niet genoeg. Er zijn uiteindelijk honderdduizenden tests nodig. Het kabinet lijkt niet bij machte om dat voor elkaar te krijgen.”

Update 09:00 – Binnen een maand komen er 100.000 coronabesmettingen bij

Het duurde net geen zeven maanden voordat in Nederland de 100.000e coronabesmetting werd vastgesteld. Het duurt minder dan een maand om dat aantal te verdubbelen. Als het huidige aantal positieve tests per dag aanhoudt, is in de loop van volgende week de 200.000e positieve test in Nederland een feit. De teller staat nu op 168.280 bevestigde gevallen.

Het coronavirus is inmiddels vastgesteld in 354 van de 355 gemeenten. Alleen Schiermonnikoog is nog altijd coronavrij. Er zijn 31 gemeenten met meer dan duizend besmettingen. Op 1 september, aan de voet van de tweede golf, waren dat er zes. Amsterdam voert de lijst aan met inmiddels 17.419 besmette inwoners, gevolgd door Rotterdam (13.223) en Den Haag (9735). Meer dan 13.000 patiënten zijn in een ziekenhuis opgenomen en bijna 6600 mensen zijn aan het virus overleden.

Update 07:56 – OMT-lid De Jong: het ziet er niet goed uit

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft doorstijgen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5. “We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet.”

Zaterdag steeg het aantal besmettingen in Nederland met zo’n 6500. In Amsterdam kwamen er 630 nieuwe coronagevallen bij. De Jong: “Het ziet er niet goed uit. Vorig weekend zaten we nog op zo’n vierduizend gevallen per dag, dat zijn er nu zesduizend. Het aantal opnames is ongeveer 1200. In de zomer waren het er tussen de 100 en 200, toen maakten we ons ook al zorgen. Een derde van de opnames op de IC is nu coronagerelateerd.”

Ook het Amsterdam UMC, waar De Jong werkt, is men aan het opschalen. “De stad is één van de epicentra van Nederland. Het aantal opnames neemt toe. Concreet worden er nu stappen gezet om de capaciteit van opnames te vergroten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Ook worden er medewerkers ziek en moeten in quarantaine thuis, dat geeft extra druk op de zorg. Wij merken het aan alle kanten.”

Van de maatregelen die bij de laatste persconferentie zijn afgekondigd verwacht De Jong niet veel. “We zouden hiervan begin volgende week uiterlijk effect moeten zien. Dat moet dan wel heel snel gebeuren. Ik ben niet optimistisch. Ik verwacht niet dat we een knik gaan zien opeens.”

Aankomende dinsdag wordt een nieuwe persconferentie verwacht. “Dat betekent dat de genomen maatregelen niet werken plus dat de Nederlandse bevolking, met uitzonderingen daar gelaten, de verantwoordelijkheid niet genoeg neemt voor alle basismaatregelen. Het is dan ook bijna onvermijdelijk dat er van hogerhand strengere maatregelen genomen zullen worden om groepsgrootte en mobiliteit te verminderen. Dan glij je af naar maatregelen van voor juni. Er moet dus meer gebeuren dan we nu aan het doen zijn”, aldus De Jong.

Update 03:08 – Walibi stopt met halloweenactiviteiten vanwege corona

Attractiepark Walibi in Biddinghuizen schrapt per direct alle halloweenactiviteiten en sluit het park een week eerder dan gepland. Volgens een woordvoerster heeft de directie daartoe besloten “in goed overleg met de gemeente Dronten en de veiligheidsregio” en vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in het land.

Directe aanleiding tot het besluit vormt de wijze waarop zaterdag de drukke dag is verlopen in het park. “We werden verrast door de zware regenval. Mensen gingen schuilen en we merkten dat 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren niet meer goed mogelijk was. We hebben nog mondkapjes uitgedeeld. Maar het voelt, ook gezien de huidige ontwikkelingen rond het virus, niet goed om hiermee door te gaan.”

Het park zou vanwege de halloweenfestiviteiten openblijven tot en met 1 november. Die sluiting is nu een week vervroegd naar 25 oktober. Volgens Walibi krijgt iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de afgelaste activiteiten uiterlijk in november bericht over een compensatieregeling.