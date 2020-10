De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen zaterdag: 6.504

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zaterdag: 1.190

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care zaterdag: 235

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.544

Update 07:56 – OMT-lid De Jong: het ziet er niet goed uit

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft doorstijgen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5. “We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet.”

Zaterdag steeg het aantal besmettingen in Nederland met zo’n 6500. In Amsterdam kwamen er 630 nieuwe coronagevallen bij. De Jong: “Het ziet er niet goed uit. Vorig weekend zaten we nog op zo’n vierduizend gevallen per dag, dat zijn er nu zesduizend. Het aantal opnames is ongeveer 1200. In de zomer waren het er tussen de 100 en 200, toen maakten we ons ook al zorgen. Een derde van de opnames op de IC is nu coronagerelateerd.”

Ook het Amsterdam UMC, waar De Jong werkt, is men aan het opschalen. “De stad is één van de epicentra van Nederland. Het aantal opnames neemt toe. Concreet worden er nu stappen gezet om de capaciteit van opnames te vergroten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Ook worden er medewerkers ziek en moeten in quarantaine thuis, dat geeft extra druk op de zorg. Wij merken het aan alle kanten.”

Van de maatregelen die bij de laatste persconferentie zijn afgekondigd verwacht De Jong niet veel. “We zouden hiervan begin volgende week uiterlijk effect moeten zien. Dat moet dan wel heel snel gebeuren. Ik ben niet optimistisch. Ik verwacht niet dat we een knik gaan zien opeens.”

Aankomende dinsdag wordt een nieuwe persconferentie verwacht. “Dat betekent dat de genomen maatregelen niet werken plus dat de Nederlandse bevolking, met uitzonderingen daar gelaten, de verantwoordelijkheid niet genoeg neemt voor alle basismaatregelen. Het is dan ook bijna onvermijdelijk dat er van hogerhand strengere maatregelen genomen zullen worden om groepsgrootte en mobiliteit te verminderen. Dan glij je af naar maatregelen van voor juni. Er moet dus meer gebeuren dan we nu aan het doen zijn”, aldus De Jong.

Update 03:08 – Walibi stopt met halloweenactiviteiten vanwege corona

Attractiepark Walibi in Biddinghuizen schrapt per direct alle halloweenactiviteiten en sluit het park een week eerder dan gepland. Volgens een woordvoerster heeft de directie daartoe besloten “in goed overleg met de gemeente Dronten en de veiligheidsregio” en vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in het land.

Directe aanleiding tot het besluit vormt de wijze waarop zaterdag de drukke dag is verlopen in het park. “We werden verrast door de zware regenval. Mensen gingen schuilen en we merkten dat 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren niet meer goed mogelijk was. We hebben nog mondkapjes uitgedeeld. Maar het voelt, ook gezien de huidige ontwikkelingen rond het virus, niet goed om hiermee door te gaan.”

Het park zou vanwege de halloweenfestiviteiten openblijven tot en met 1 november. Die sluiting is nu een week vervroegd naar 25 oktober. Volgens Walibi krijgt iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de afgelaste activiteiten uiterlijk in november bericht over een compensatieregeling.