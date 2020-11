De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft toenemen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en de effecten van die lockdown zijn nog niet duidelijk te zien. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 9.839, dat is 1.288 minder dan op vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 1.864, dat zijn er 46 meer dan op vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 584, dat zijn er 17 meer dan op vrijdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.396

Update 09:44 – Tientallen boetes uitgedeeld op drie illegale feesten Amsterdam

De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie illegale feesten beëindigd. Tientallen boetes zijn uitgedeeld aan aanwezige feestvierders. Ook zijn er aanhoudingen verricht en is geluidsapparatuur in beslag genomen.

In een woning aan de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas beëindigde de politie om 02.00 uur een feest waar ongeveer zestig personen aanwezig waren. De twee eigenaren van de woning en de persoon die als portier fungeerde, kregen een boete.

Drie illegale feesten beëindigd: tientallen boetes uitgedeeld, meerdere aanhoudingen, geluids- en DJ-apparatuur in beslag genomen en bestuurlijke rapportages tegen eigenaren / organisatoren opgemaakt. https://t.co/pWxx4TBfTc — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) November 1, 2020

In een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg op bedrijventerrein Schinkel deelde de politie 46 boetes uit aan bezoekers van een illegaal feest. Bij aankomst van de politie om 02.30 uur maakten veertig personen zich direct uit de voeten. Een van de bezoekers gaf een agent een kaakslag. De organisator van het feest kreeg een proces verbaal. Die kan ook op bestuurlijke maatregelen van de gemeente rekenen, zoals een dwangsom of een bestuurlijke boete. Tot slot beëindigde de politie een feest aan de Leidsekruisstraat in het centrum van Amsterdam. Daar waren meer dan twintig personen aanwezig.

Meldingen van illegale feesten worden met voorrang behandeld, waarschuwt de politie. “De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij.” In de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigde de politie ook al een feest in een bedrijfspand aan de Van Eeghenstraat.

Update 08:02 – ME beëindigt illegaal feest in Limburgs bosgebied

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest in een bosgebied in het Limburgse Geulle, gemeente Meerssen, beëindigd. Volgens een politiewoordvoerster waren er rond 03.00 uur tussen de 100 en 150 feestvierders bijeen.

Ongeveer honderd aanwezigen hebben een bekeuring gekregen, elf mensen zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. De aanwezige apparatuur is in beslag genomen.

Update 02:11 – Rutte: coronavirus trekt zware wissel op samenleving

Premier Mark Rutte heeft zaterdagavond, tijdens de Protestantse Lezing, uitgebreid stilgestaan bij de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Die hield hij op het Petrus Festival in Den Haag. “We kunnen er niet omheen: het coronavirus trekt een ongelooflijk zware wissel op onze samenleving. Op iedereen die door corona een geliefde moet missen. Op mensen die er nu heel ziek van zijn, of die worstelen met de lichamelijke en mentale nasleep van het virus. Maar ook op jongeren én ouderen die vanwege alle sociale beperkingen te maken krijgen met spanningen achter de voordeur, met eenzaamheid en depressieve gevoelens. Of op al die ondernemers van wie het bedrijf op omvallen staat en op de mensen die dreigen hun baan te verliezen.”

Volgens Rutte nemen de spanningen bij de mensen toe, “maar onderliggend is en blijft Nederland een land van vrijwilligers en onderling hulpbetoon. Een land van boodschappen doen voor elkaar en een pannetje soep voor de zieke buurvrouw. Ook tijdens deze tweede golf zijn er nog altijd meer mensen met geduld en compassie, dan met een kort lontje.”

Rutte sprak wegens corona in een bijna lege Kloosterkerk in Den Haag tot de mensen thuis, die de toespraak online konden volgen.