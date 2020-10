'Coronavirus kan bijna een maand besmettelijk blijven op smartphonescherm'

Het coronavirus kan 28 dagen besmettelijk blijven op onder meer bankbiljetten, glazen schermen van smartphones en roestvrij staal. De bevindingen van het nationale wetenschappelijke bureau van Australië (CSIRO) suggereren dat het virus extreem robuust is.

Het kan bij kamertemperatuur veel langer overleven op gladde oppervlakken dan eerder werd gedacht, meldt de Britse omroep BBC.

Hoesten, niezen of praten

Het virus wordt vooral overgedragen als mensen hoesten, niezen of praten. Maar deskundigen zeggen dat het ook kan worden verspreid door kleine deeltjes in de lucht (aerosolen), en via oppervlakken als metaal en plastic.

Eerdere laboratoriumstudies hebben aangetoond dat het virus twee tot drie dagen kan overleven op bankbiljetten en glas, en tot zes dagen op plastic en roestvrij staal, hoewel de resultaten verschillen. Ter vergelijking: het griepvirus houdt het in vergelijkbare omstandigheden tot 17 dagen uit.

UV-licht doodt het virus

De jongste experimenten in Australië werden in het donker uitgevoerd, omdat al is aangetoond dat UV-licht het virus doodt. Het onderzoek, gepubliceerd in Virology Journal, ontdekte verder dat het virus minder lang overleefde bij hogere temperaturen. Het bleek op sommige oppervlakken binnen 24 uur bij 40 graden niet meer besmettelijk.

Het vermogen van het coronavirus om bij lagere temperaturen op roestvrij staal besmettelijk te blijven, zou een verklaring kunnen zijn voor de uitbraak van corona in de vleesverwerkingsindustrie en koelopslag. Wereldwijd zijn duizenden arbeiders in vleesverwerkende fabrieken en slachthuizen positief getest.

