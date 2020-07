Alle Schiedamse handhavers verplicht in quarantaine na corona-uitbraak in team

Alle vijftig medewerkers van het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam zijn per direct twee weken in thuisquarantaine geplaatst nadat bleek dat negen teamleden het coronavirus hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten op advies van de GGD. Het gaat om alle handhavers, maar ook om juristen en analisten uit het team.

Twee medewerkers hebben zich vorige week laten testen omdat ze last hadden van corona-achtige verschijnselen. Toen bleek dat ze waren besmet met het longvirus, is in overleg met de GGD besloten alle medewerkers van het team te laten testen. Uiteindelijk bleken negen ambtenaren positief te testen. Waar en hoe ze besmet zijn geraakt is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

Tijdelijk overgenomen

De GGD en de gemeente willen geen enkel risico lopen en hebben daarom besloten alle medewerkers naar huis te sturen. In de twee weken dat het team niet actief is, worden hun taken volgens het gemeentebestuur tijdelijk overgenomen door de politie en medewerkers van afvalophaaldienst Irado. “Daarmee blijven de veiligheid en dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers gewaarborgd”, aldus het gemeentebestuur.

ANP