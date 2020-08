Eén persoon positief getest tijdens derde coronatestdag Terschelling

Op Terschelling is zaterdag nog één persoon positief getest op het coronavirus. Alle andere testuitslagen waren zaterdag negatief, meldt de GGD Friesland. Degene met de postieve testuitslag heeft het eiland inmiddels verlaten en is met speciaal vervoer naar de wal gebracht.

De meeste personen die zich zaterdag hebben laten testen, hebben de uitslag daarvan gekregen, maar enkelen waren volgens de GGD telefonisch onbereikbaar.

Lees ook: Eigenaar Appelhof: campingbandje lijkt wel een Jodenster dus doe maar af

Appelhof

Acht jongeren die onlangs op camping Appelhof waren, bleken onlangs bij thuiskomst het coronavirus te hebben. Tussen de ongeveer tweehonderd mensen die donderdag waren getest zat één coronageval. Het is niet bekend of het om een bezoeker van Appelhof, een andere toerist of een bewoner van Terschelling gaat. Ook zondag en maandag wordt weer getest.

De camping gaat maandag dicht.

ANP