CoronaMelder-app binnenkort alsnog te downloaden op oudere iPhones

De CoronaMelder-app is binnenkort alsnog te downloaden en te gebruiken op oudere iPhones. Apple heeft maandagavond een speciale software-update uitgebracht voor die toestellen die zogenoemde blootstellingsmeldingen mogelijk maakt.

Tot nu toe was de CoronaMelder-app alleen te downloaden op een iPhone 6S, die vijf jaar geleden op de markt kwam, of nieuwere toestellen. Ook iOS-versie 13.7 of hoger nodig. In die versie introduceerde Apple een speciale techniek die de basis vormt voor de door overheden ontwikkelde corona-apps.

Omdat die techniek niet direct beschikbaar kwam op toestellen met iOS 12 konden gebruikers met een oudere iPhone de CoronaMelder-app eerst niet downloaden. Daar lijkt nu dus verandering in te komen, want met de software-update die maandagavond is uitgebracht (iOS 12.5) komt de techniek ook naar de iPhone 6 en 5S.

Code herschrijven

De CoronaMelder-app is ondanks de update nog niet direct te downloaden op oudere iPhones. En dat zal ook nog wel een tijdje duren volgens Reinier Ladan. Hij is een van de mensen die de app in opdracht van de overheid maakte.

“De app is specifiek gemaakt met iOS 13 en hoger in het achterhoofd, dus er is heel wat te herschrijven”, zei de ontwikkelaar in een besloten groep op het platform Slack. “Dit is niet binnen een paar weken te regelen”, aldus Ladan.

CoronaMelder is tot nu toe al door meer dan vier miljoen Nederlanders gedownload, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid begin deze maand bekend heeft gemaakt.