Het houdt niet op: virus eindeloze inspiratiebron voor coronaliedjes

Het coronavirus blijkt een inspiratiebron voor menig artiest. Zo stroomde in maart dit jaar, toen het virus net in Nederland was, de coronaliedjes binnen. Nu, in de weken voor kerst, is er een tweede muziekgolf op komst. Muziek verbindt en daar is behoefte aan, zeker in de donkere dagen voor kerst.

Tijdens de eerste golf brachten veel artiesten al een op corona geïnspireerd lied uit. Sommige staan voor altijd in het geheugen gegrift, andere zijn allang in de vergetelheid geraakt. Eén van de succesvolste corona-liedjes uit de eerste golf was Anderhalf. Een lied over de 1,5 meter-regel uitgebracht door Ali B., samen met stand-upcomedian Jandino Asporaat en rapper Poke. Maar ook het emotionele 17 miljoen mensen van Davina Michelle en Snelle werd veelvoudig gedraaid.

In de zomer bleef het relatief rustig rondom de coronaliedjes. De besmettingsgraad daalde en artiesten mochten weer voor kleine groepjes optreden. YouTuber Kalvijn bezong eind mei nog de hoop dat het coronavirus definitief weg zou blijven.

Satirische toon

Maar niets bleek minder waar. Aan het einde van de zomer steeg het aantal besmettingen en in de onzekere aanloop naar kerst, komen ook de coronaliedjes weer op gang. Maar waar de liedjes in de eerste golf vooral verbindend van aard waren en voor een hart onder de riem zorgde, zijn de liedjes nu voornamelijk satirisch. Zoals het recent uitgekomen coronalied van Jopie Parlevliet, een typetje van cabaretier Richard Groenendijk, over de mondkapjes.

Dave von Raven, voorman van The Kik, heeft het populaire kerstlied ‘It’s the most wonderful time of the year’ gecoverd. In zijn versie bezingt hij de onzin van kerst nu we het niet met elkaar kunnen vieren.

En Von Raven krijgt helaas gelijk. Rutte kondigde dinsdagavond in zijn persconferentie aan dat de regels rond de feestdagen niet versoepeld gaan worden. Sterker nog, er bestaat een kans dat er nóg strengere maatregelen komen, mochten de cijfers niet beter worden.

