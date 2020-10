Woede op social media om ludiek coronafilmpje Vechtdal College in Hardenberg

Een campagne van het Vechtdal College in Hardenberg om leerlingen mondkapjes te laten dragen, heeft online flink wat stof doen opwaaien. Vooral mensen die tegen het dragen van mondkapjes zijn, spreken zich uit. Volgens hen betuigt het filmpje van ‘pedagogische onkunde’ en worden de kinderen geïndoctrineerd.

In het bewuste filmpje dat door de school op Twitter is geplaatst, zie je een school waar geen mondkapjes gedragen worden. Uit een rij leerlingen wordt een jongen door een ‘coronahond’ aangewezen als ‘besmet’. Vervolgens wordt de leerling zonder pardon naar buiten gegooid en bespoten door een man met een brandblusser waar zogenaamd desinfectiemiddel in zit.

Om niet de leerling uit het filmpje te worden, roept de voice-over op je aan de coronamaatregelen te houden zoals het dragen van een mondkapje. Ook roept de stem op om 1,5 meter afstand te houden van volwassen. Dit wordt kracht bijgezet met de slogan ‘Bewust Afstandhoudende Leerling’ of te wel BAL, een kleine knipoog naar de ‘bob jij of bob ik?’-campagne.

Een Bewust Afstandhoudende Leerling 👇 pic.twitter.com/IEeekIgVJy — Vechtdal College Hardenberg (@vc_hardenberg) October 18, 2020

Reacties

Hoewel de kinderen het zichtbaar naar hun zin hebben in het filmpje, vinden veel mensen op social media dat het Vechtdal College te ver gaat. Zo schrijft een vrouw: “Ik had mijn kind ook direct van deze school gehaald. Wat een walgelijke indoctrinatie.” Een andere Twitteraar noemt het filmpje zelfs “covid propaganda”.

Ik als moeder word hier heel verdrietig van. Ik had mijn kind ook direct van deze school gehaald. Wat een walgelijke indoctrinatie, jullie zouden je kapot moeten schamen! Blijf van de kinderen af. Mondkapjes werken niet en kunnen zelfs zeer schadelijk zijn voor jonge longen😢 — Sol☀️ (@Solana1983) October 19, 2020

Dit is niet grappig. Kinderen worden aangevallen met covid propaganda. Nieuws, reclame, tv programma's, kranten, insta. Nergens zijn ze meer veilig voor deze indoctrinatie en dan ook nog op je school? Hoe kan zo'n schoolleiding denken dat dit een positief effect zal hebben? pic.twitter.com/ecpCbTREmD — Ari de Beuker (@AriBeuker) October 20, 2020

Toch zijn niet alle reacties op het filmpje negatief. Sommige mensen snappen de ophef niet en vinden het filmpje eigenlijk wel grappig.

Sorry hoor, maar zelfs mijn geestelijk beperkte slechtziende buurman begrijpt dat dit een geacteerd filmpje is, met een knipoog. Man man man. Domme mongool. — Wrange Lans | WWG⭕WGA (@wrangelans) October 20, 2020

Ik vind 't een geinig filmpje. Wat zullen ze onderling een lol hebben gehad met het maken ervan.

En nee, het is niet de echte werkelijkheid van de school, zoals reacties zouden kunnen doen vermoeden. — Rob Vergeer (@RobVergeer) October 20, 2020

‘Wel verwacht’

Roel Gritter, woordvoerder van de school, laat Hart van Nederland weten de negatieve reacties wel verwacht te hebben. “Alleen niet in die hoeveelheid. Je weet hoe mensen kunnen reageren, maar dat heeft ons er niet van weerhouden.”

“De leerlingen konden zich opgeven voor het filmpje”, vertelt Gritter. “Het is natuurlijk helemaal in scène gezet, maar blijkbaar ziet niet iedereen dat het nep is. Natuurlijk hebben we die jongen niet bespoten met een brandblusser. Er lagen ook gewoon turnmatten op de plek waar hij neerkwam, maar dat zie je niet. Men heeft idiote ideeën bij zo’n filmpje.”

Binnen de school wordt het filmpje wel gewaardeerd. Gritter laat dan ook weten hem gewoon online te laten staan.