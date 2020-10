Aantal coronabesmettingen bereikt nieuw dagrecord: bijna 7500 positieve testen

Het aantal coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur heeft geleid tot een nieuw dagrecord. Van maandagochtend tot dinsdagochtend zijn er 7.393 nieuwe besmettingen gemeld. Het is de eerste keer dat het aantal positieve testen boven de zevenduizend uitkomt.

Maandag werden er nog 6.844 mensen positief getest, bijna vijfhonderd mensen minder. Ook de weekcijfers zijn niet rooskleurig. In de afgelopen zeven dagen zijn er 43.903 nieuwe besmettingen gemeld, de week daarvoor waren dat er nog 19.326 en nog een week eerder 13.471.

“Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie”, concludeert het RIVM.

Nieuwe besmettingen

Amsterdam telde afgelopen etmaal 737 nieuwe besmettingen. In Rotterdam werd het virus aangetroffen bij 426 mensen en in Den Haag bij 352. In Utrecht kwamen 305 besmettingen aan het licht.

Ook het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is gestegen. Afgelopen week werden er 1.144 mensen opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 192 op een intensive care. Vorige week waren dat er nog 802 op de verpleegafdeling en 121 op de ic.

Sterfgevallen

Ook zijn er de afgelopen zeven dagen meer mensen gestorven aan het coronavirus. Bij het RIVM zijn er 150 meldingen gedaan van sterfgevallen, tegen 89 in de week ervoor.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen van 1,17 naar 1,27. Dat betekent dat een groep van honderd besmette mensen zo’n 127 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 161 mensen aansteken. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Het kabinet wil het reproductiegetal terugbrengen tot onder de 1, zodat het coronavirus langzaam uitdooft.