Corona-werklozen worden in het nieuw gestoken voor sollicitatie

Gemeente Amsterdam heeft Stichting Dress for Success ingezet om de corona-werkloosheid tegen te gaan. Deze stichting hijst sollicitanten in een mooie outfit, want je uitstraling is ontzettend belangrijk bij het vinden van een nieuwe baan. Gulle gever kledingmerk Oger schenkt kleding ter waarde van 250.000 euro aan stichting Dress for Success, zodat de sollicitanten er piekfijn uitzien.

Wethouder van Amsterdam Rutger Groot Wassink ziet dat het aantal werklozen flink is opgelopen. Het aantal bijstands- en WW-aanvragen is volgens hem de afgelopen maanden verdubbeld. Er zitten nu ruim 40.000 Amsterdammers in de bijstand. De hulp van Dress to Success en het mannenkledingmerk is dus keihard nodig.

Zeventig procent vindt werk

Kledingadviseurs van Dress for Success zoeken een geschikte outfit voor de baan waar iemand voor gaat solliciteren. Volgens de stichting vindt 70% van de klanten ook echt werk nadat ze door hen zijn gekleed.

Amsterdammer Winston Krook krijgt een mooi pak aangemeten. Hij is al een jaar hard op zoek naar een baan en heeft tot nu toe weinig succes. In casual outfit en met een petje op komt hij binnen, maar na het doorpassen ziet hij er super professioneel uit in een mooi maatpak. En dit levert hem meteen succes op, want Winston heeft inmiddels een baan!