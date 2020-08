'Corona-uitbraak verpleeghuis Maassluis niet veroorzaakt door ventilatie'

De corona-uitbraak in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is waarschijnlijk niet veroorzaakt door het ventilatiesysteem, maar komt deels doordat klachten bij medewerkers niet tijdig zijn herkend. Dat meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond die het onderzoek naar de uitbraak coördineerde.

Eind juni en begin juli raakten in het verpleeghuis 17 van de 21 bewoners besmet met corona, alsook 18 medewerkers. Zes bewoners overleden aan de gevolgen van het virus. Volgens de GGD waren er twee verschillende stammen van het virus dat via een besmette bewoner of besmette medewerkers het verpleeghuis is binnengekomen.

Afstand houden niet altijd mogelijk

Volgens de GGD hebben bewoners met klachten elkaar mogelijk besmet en hebben daarnaast medewerkers elkaar besmet. Die droegen namelijk mondneusmaskers, “maar hebben samen geluncht en elkaar mogelijk besmet omdat afstand houden niet altijd mogelijk was”, aldus de GGD. “Omdat het virus zich voornamelijk via grote druppels verspreidt, zijn dit meer waarschijnlijke verspreidingsroutes.” En omdat klachten niet altijd werden herkend is de uitbraak “later dan gewenst” gevonden.

De GGD deed ook onderzoek naar de ventilatiesystemen, waarvan is gedacht dat die het virus verspreidden. “Het onderzoek heeft geen infectieus virus kunnen aantonen op de monsters afgenomen op de ventilatiesystemen”, luidt nu het oordeel. “De ventilatiesystemen kunnen op verschillende standen worden gezet, waaronder op een stand waarmee niet of weinig wordt geventileerd. In een aantal ruimtes bleek de unit op een te lage stand te staan. Het lijkt daarom bij deze uitbraak dat het ventilatiesysteem niet de meest waarschijnlijke besmettingsroute is.”

Waardevolle inzichten

Het onderzoek vond plaats in samenwerking met Argos Zorggroep, Franciscus Gasthuis en Vlietland, het Erasmus MC, het RIVM en een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zijn met de betrokkenen besproken en verschijnen binnenkort in een rapportage.

Volgens de GGD heeft het onderzoek waardevolle inzichten opgeleverd, zoals het belang van goede voorlichting over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het naleven van de coronamaatregelen. Ook is het belangrijk dat klachten snel herkend worden, stelt de GGD. En: “Ongeacht de rol van het ventilatiesysteem binnen deze uitbraak blijft het altijd van belang om voldoende en op de juiste manier te ventileren.”

ANP