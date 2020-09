Corona-uitbraak op revalidatieafdeling verpleeghuis in Oud-Beijerland

Op de revalidatieafdeling van een verpleeghuis in Oud-Beijerland is het coronavirus uitgebroken. Bij veertien cliënten en vijftien medewerkers is het virus vastgesteld, meldt de zorgorganisatie Zorgwaard zondag.

De besmette bewoners worden bij elkaar op een aparte afdeling ondergebracht, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. De besmettingen zijn ontdekt in het woon- en zorgcomplex Rembrandt, dat onder Zorgwaard valt. Het is niet bekend hoe het virus het gebouw is binnengekomen.

ANP