Corona-uitbraak bij woonzorgcentrum in Diemen: bezoek is twee weken niet welkom

Bij woonzorgcentrum Berkenstede in Diemen is het coronavirus uitgebroken. Zo’n dertig mensen zijn besmet. Voor zover bekend zijn er geen bewoners overleden aan het virus.

Berkenstede bestaat uit drie woontorens, in twee daarvan zijn besmettingen vastgesteld bij bewoners. Het gaat om de Bomentoren en de Faunatoren. Hier wonen onder meer mensen met dementie. De etages waar mensen besmet zijn, zijn twee weken ‘op slot’. Bezoek is er dus tijdelijk niet welkom.

“Er worden voortdurend mensen getest en dan wil je dat er zo min mogelijk verkeer is”, zegt een woordvoerder van zorginstelling Cordaan, waar Berkenstede onder valt. “Het is natuurlijk dramatisch voor de mensen. Maar de hoop is dat als we nu twee weken op slot gaan, we het virus binnen vrij korte tijd weer onder controle hebben.” De torens, waar besmettingen zijn, bestaan samen uit bijna 150 kamers.

Personeel getest

Personeelsleden van Berkenstede zijn allemaal getest. “De uitslagen zijn nog niet allemaal binnen, maar het valt wel te verwachten dat er besmettingen zijn onder het personeel. Zeker als je bijvoorbeeld met mensen met dementie werkt, dan komen collega’s heel dichtbij.”

De corona-uitbraak leidt ook tot personeelsuitval. Vanaf het moment dat een medewerker mogelijk risico heeft gelopen, is die niet meer inzetbaar. “Als personeel heeft gewerkt op een etage waar besmettingen zijn, moet de hele verdieping in quarantaine.” De zorginstelling probeert de gaten op te vullen door medewerkers van andere locaties in te zetten.

Volgens de woordvoerder van Cordaan raakt de uitbraak van het virus de medewerkers enorm. “Mensen kennen de cliĆ«nten al jaren. Dus daar heb je een band mee. En personeel maakt zich ook zorgen over zichzelf en hun familieleden.”

Verdriet

Voor familieleden is het erg frustrerend dat ze niet bij hun dierbaren op bezoek mogen, beseft Cordaan. “Heel veel mensen zijn verdrietig, omdat ze niet bij hun naaste kunnen. Helemaal omdat deze mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven zitten. We doen er alles aan om ze contact te laten onderhouden op andere manieren.”

