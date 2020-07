Nederlanders gaan de coronacrisis nu ook in hun portemonnee merken na een bezoek aan de tandarts. Die mogen namelijk binnenkort een corona-toeslag gaan rekenen vanwege de extra kosten.

Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag bekend gemaakt. Tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten mogen vanaf 1 augustus, aanstaande zaterdag dus, een toeslag van 4,26 euro per patiënt in rekening brengen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Zij maken nu extra kosten als gevolg van de coronacrisis.

Daarbij moet gedacht worden aan de aanschaf van mondkapjes die zij na elke patiënt moeten weggooien. Ook moeten tandartsen bij sommige behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Ook wordt er vaker met verdunde waterstofperoxide gespoeld om verspreiding te voorkomen.

Aanvullend verzekerd?

Voor kinderen tot achttien jaar wordt de nieuwe corona-toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij mensen die aanvullend verzekerd zijn voor mondzorg is dit afhankelijk van het beleid van hun verzekeraar. Mensen die geen aanvullende verzekering hebben moeten de extra kosten sowieso zelf betalen.

De extra kosten bij de tandarts gelden in ieder geval tot 1 november. De NZa gaat tegen die tijd evalueren of de corona-toeslag blijft bestaan en of de hoogte ervan moet worden aangepast.

Bovenstaande reportage werd in april uitgezonden in Hart van Nederland.

Redactie/ANP