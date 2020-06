Consumentenbond waarschuwt voor levensgevaarlijk campingbedje

De Consumentenbond vindt het campingbedje Mona van het Belgische merk Baninni zo gevaarlijk, dat die uit de handel genomen zou moeten worden.

Uit tests blijkt volgens de bond dat een kind in het bedje kan stikken, omdat de bodemverhoger kan inzakken als de stof daarvan met de framestokken wordt doorboord. Ook de ophanging van de bodemverhoger is onveilig, omdat die alleen met ritsen vastzit.

Campingbedje sluit niet goed aan

Het bedje is vooral gevaarlijk als het wordt gebruikt als kinderbed naast het ouderlijk bed. Het bedje kan dan aan een kant worden geopend om de baby ‘s nachts te voeden, maar omdat het niet goed aansluit op het grote bed kan het kind dan tussen de twee bedden terechtkomen.

Veiligheidswaarschuwingen onvoldoende

Volgens de Consumentenbond is de rand in de laagste stand van het matras niet hoog genoeg en zijn de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing onvoldoende.

De bond heeft de NVWA op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten. Die zegt het bedje nader te onderzoeken.

ANP