Diana Terlingen uit Zwolle heeft uit protest een tentje opgezet in haar moestuin. Ze is door het bestuur van volkstuinvereniging Aa-tuinen geschorst omdat ze iets zou hebben gestolen, maar volgens de tuinierster zijn ze het gewoon niet eens met de manier waarop ze haar tuin bewerkt.

Geen nette rijen met tomatenplantjes of keurige stekjes tuinbonen in de moestuin van Diana. Haar perceel ziet er heel anders uit dan die van haar buren. Het terrein van ruim 600 vierkante meter heeft ze samen met twee andere huurders ingericht volgens de richtlijnen van de permacultuur.

‘Bestuur wil niet luisteren’

Het is een ‘wilde’ tuin, waar allerlei eetbare dingen groeien, maar waar de natuur ook de ruimte krijgt om haar gang te gaan. Volgens Diana is het bestuur het niet eens met die manier van tuinieren. “We voldeden niet aan de reglementen, ze vonden bijvoorbeeld dat er teveel gras groeide”, stelt ze aan Hart van Nederland. “Ze begrijpen onze visie niet en willen ook niet luisteren.”

De tuinierster vertelt hoe ze ooit met z’n drieën zijn begonnen met de aanleg van de permatuin. “Maar eentje trok het niet meer en is er uiteindelijk mee gestopt. Hij vond dat-ie te weinig vrijheid kreeg. Er waren te veel regels.”

Piketpaaltje weggehaald

Toen de derde huurder was vertrokken verschenen er piketpaaltjes op zijn deel van het terrein. “Die heb ik weggehaald, ja”, bekent Diana. “Hij had voor het hele jaar betaald en gezegd dat wij het mogen blijven gebruiken.” Voor het bestuur van de volkstuinvereniging was de ‘diefstal’ aanleiding om het lidmaatschap van Diana tijdelijk te schorsen.

Het bestuur laat aan Hart van Nederland weten het niet integer te vinden om via de media in te gaan op zaken die binnen de vereniging spelen. Maar er is zeker geen sprake van een conflict, wordt benadrukt.

Diana heeft volgens hen iets weggenomen dat niet haar eigendom is en is daarom “conform het reglement geschorst”. Het bestuur bevestigt dat een Algemene Ledenvergadering uiteindelijk zal beslissen of die schorsing wordt opgeheven.

Diana hoopt op gesprek

Diana vindt het jammer dat het bestuur niet met haar in gesprek wil gaan. “Op een gegeven moment komt dan ook het rebelse in mij naar boven. Die paaltjes liggen gewoon onder de auto van een van de bestuursleden, die hoef ik helemaal niet. En ik bivakkeer hier nu omdat ik wil voorkomen dat ze ongevraagd hier komen zagen. Ik hoop dat ze hierdoor op z’n minst met me gaan praten.”

Het is niet bekend wanneer de Algemene Ledenvergadering is. Diana is voorlopig niet van plan haar tentje op te breken.

