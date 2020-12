Hoe complotdenkers de coronacrisis beleven: 'Als je je er écht in verdiept, kom je achter dingen die niet uitlegbaar zijn'

Met de komst van het coronavirus dit jaar, lijkt parallel daaraan ook een ander fenomeen de kop op te hebben gestoken: dat van de complotdenkers. Inmiddels zijn het er zoveel dat bijna iedereen er wel eentje kent, of misschien ben je er zelf wel een. Hoe beleven zij de coronacrisis?

Volg de laatste ontwikkelingen over de coronacrisis in ons liveblog.

Zelf ziet hij zich absoluut niet zo, maar er zijn ongetwijfeld mensen te vinden die Jorn Lukaszczyk een complotdenker zouden noemen. “Als je je er écht in verdiept, dan kom je gewoon achter dingen die in mijn optiek niet uitlegbaar zijn en waar we echt met zijn allen naar moeten kijken.”

Kritische club

Vóór de coronacrisis uitbrak, hield Lukaszczyk zich, als eigenaar van Club Basis in Utrecht, vooral bezig met het nachtleven. Inmiddels is het al weer 8,5 maand geleden dat hier voor het laatst is gedanst. “Als je de club binnen komt lopen dan schieten je de beelden toch te binnen van de tijd dat ie nog wel draaide. De mentale tik is natuurlijk het hardst. Want hetgeen je altijd hebt gedaan, kan je niet meer doen. Je voelt je super machteloos.”

Lees ook: Economen keren zich tegen coronabeleid: ‘Het doet meer schade dan goed’

Nu Lukaszczyk toch tijd over heeft, houdt hij zich bezig met heel andere dingen. Hij heeft besloten zijn bedenkingen over het gevoerde overheidsbeleid niet langer voor zich te houden. Bij YouTube-kanaal Café Weltschmerz bespreekt Lukaszczyk met verschillende gasten de soms desastreuze gevolgen van de coronamaatregelen.

“Hoe zijn we eigenlijk bij het idee gekomen dat de overheid het beste met ons voorheeft?”, vraagt hij zich af. “Ik denk dat je daar altijd kritisch op moet zijn. Mijn zorg is echt dat we verder naar beneden afglijden en daarmee de overheid steeds meer macht geven over ons leven. En dat we die ook niet meer terugkrijgen, omdat we er zo gewend aan zijn geraakt. Dat we de vrije samenleving zoals we die kennen, opzij schuiven.”

Onwelgevallig tijdschrift

Ook bij het net geïntroduceerde tijdschrift Gezond Verstand worden de controversiële theorieën niet geschuwd. Bovendien worden de nodige kanttekeningen geplaatst bij het coronabeleid. Redacteur Pieter Stuurman: “Belangrijkste voorbeeld is natuurlijk dat bij het overheidsbeleid op dit moment eigenlijk alleen gekeken wordt naar het bestrijden van het coronavirus. Dat er eigenlijk geen ruimte is om te kijken naar de impact van de maatregelen, óók op de volksgezondheid.”

Lees ook: Meerderheid Nederlanders wil tijdschriften met complottheorieën uit de winkels

Het blad stuit op de nodige weerstand: minister Kajsa Ollongren liet al weten dat het thuis zou horen naast de Fabeltjeskrant. Stuurman is het uiteraard niet eens met die opmerking. “Deze kwalificatie, complottheorie, die lijkt allang geen inhoud meer te hebben. Alles wat onwelgevallig is, krijgt dat stempel. De taak van de pers in een vrije samenleving is heel eenvoudig: het controleren van het overheidsbeleid, het regeringsbeleid, daar kritisch over zijn.”

Eén op de tien

Premier Mark Rutte liet zich vorige maand tijdens een online vragenuurtje uit over de andersdenkenden. “Ik denk dat het wel meevalt hoeveel mensen in complottheorieën geloven. Ik denk dat je vooral moet kijken naar die veel grotere groep mensen die zegt dat er maatregelen moeten komen, maar daar opvattingen over heeft. Dat is ook gezond in een democratie.”

Uit onderzoek van Kieskompas blijkt dat zo’n tien procent van de Nederlanders denkt dat achter het coronavirus een complot tegen de mensheid zit. Dat lijkt niet veel, maar volgens onderzoeker André Krouwel kan dat wel een probleem opleveren. “Het is niet erg als veertig procent denkt dat de moord op de Amerikaanse president Kennedy een complot was. Maar bij een pandemie is dat anders”, zei hij in augustus. “Dan is 10 procent een substantiële groep die de volksgezondheid kan ondermijnen. Bij vaccinatie bijvoorbeeld moet een hoog percentage van de bevolking zich laten inenten, anders krijg je geen groepsbescherming. En bij Covid-19 zie je dat als te veel mensen zich niet aan de regels houden het aantal besmettingen oploopt.”

Lees ook: Docent Kasper scoort met parodie ‘Het land van’ van Lange Frans