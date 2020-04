Financiële compensatie voor door corona getroffen zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers die door het coronavirus op de Intensive Care terecht zijn gekomen, kunnen vanaf vrijdag aanspraak maken op een eenmalige bijdrage van 30.000 euro vanuit Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Voor nabestaanden van door corona overleden zorgmedewerkers kan dit bedrag oplopen tot 50.000 euro.

Het RIVM maakte donderdag bekend dat negen zorgverleners zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19. Daarnaast is het bewuste virus bij 13.884 zorgmedewerkers vastgesteld. Om zorgmedewerkers en hun nabestaanden financieel te ondersteunen werd begin april ZWiC opgericht. Vorige week maakte Verbond van Verzekeraars bekend 2,5 miljoen euro te doneren aan de stichting.

Tragedie

“Ik denk dat ieder overlijden een tragedie is”, vertelt Marijn Houwert van ZWiC tegenover Hart van Nederland. “We hebben berekend dat als zorgmedewerkers iets overkomt, er ondanks de cao toch vaak een financieel gat valt. Dat is het allerlaatste wat wij willen laten gebeuren. We willen zorgen dat deze mensen financieel gecompenseerd worden als ze op de intensive care terecht komen, of komen te overlijden.”

Om financiële compensatie mogelijk te maken voor iedere zorgmedewerker die dat nodig heeft, kan de stichting elke euro gebruiken. Doneren kan via de website van ZWiC. De overheid verdubbeld elke donatie tot een bedrag van 10 miljoen euro.