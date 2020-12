Bij het creatieve kunstbedrijf Dutch Deco Finish in Erp slapen sinds maandag twee werknemers samen met hun baas op de werkvloer. Toen een andere collega corona bleek te hebben besloot het drietal geen risico te nemen. En dus zat er maar één ding op: in quarantaine op kantoor.

Wim Kapteins slaapt in de kantine van het Brabantse bedrijf en was al vrij snel gewend aan zijn nieuwe slaapplek. “De keuze was snel gemaakt. Ik dacht: ik blijf gewoon hier”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Thuis moesten ze er wel om lachen.”

Matras op de grond

Collega Leander van Lieshout ligt iets minder goed op zijn matras op de grond van de kamer verderop. Toch neemt hij de omstandigheden graag voor lief. “Mijn vrouw werkt in de ouderenzorg”, legt hij uit. “Dus als ik corona mee naar huis neem, zou het een groot probleem zijn.”

“Het is minder comfortabel dan een echt bed, maar het gaat goed zo”, bezweert Leander. Hij heeft naar eigen zeggen ook niets te klagen tijdens de kantoorquarantaine. “De familie komt eten brengen en we hebben een douche.”

Wim en Leander werken, eten én slapen sinds deze week dus met werkgever Remon van Zeggol, maar de mannen voelen zich niet opgescheept met hun baas. Remon kent zijn medewerkers dan ook goed, zegt hij. “We zijn naast collega’s ook vrienden.” Voor zaken zijn de drie al vaker samen naar het buitenland gereisd.

Pilsje voor het slapen

Ondertussen moet er wel doorgewerkt worden. Het bedrijf maakt grote kunstwerken voor evenementen en showrooms. De drie werken momenteel aan bijna drie meter hoge giraffe die in een Italiaanse showroom komt te staan. ”We staan om 7.00 uur op, ontbijten samen en een uur later aan de slag. Voor het slapen drinken we nog een pilsje”, baas Remon.

De drie collega’s zitten voorlopig tot vrijdag in quarantaine. Dan krijgen de mannen de uitslag van hun coronatest. “We hopen toch weer van het weekend thuis te zijn”, zegt Leander tot slot. “Want dan is het Pakjesavond.”