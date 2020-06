Collectebus voor 12-jarige patiënt gestolen uit Zeeman in Vlissingen

Een collectebus voor een 12-jarige jongen die lijdt aan een kwaadaardige bottumor is dinsdagmiddag weggehaald uit een Zeeman in Vlissingen. De werknemers zijn boos en hebben aangifte gedaan.

Op beelden van een beveiligingscamera van de zaak is te zien dat de man de winkel binnenkort en de pot meeneemt. Filiaalmanager Kim de Ruijter was thuis toen ze van de diefstal hoorde. ”Ik werd gebeld door een collega en kon mijn oren niet geloven. Onvoorstelbaar dat iemand zoiets kan doen.”

Even overwoog ze om de beelden op Facebook te plaatsen, maar daar zag ze toch van af. ”Ik wil daar geen problemen mee veroorzaken, dus om die reden heb ik het verhaal met een tekstbericht gedeeld.”

Camerabeelden

Na de diefstal bekeek personeel van de winkel keek direct de camerabeelden. Een dag na de diefstal kwam de politie de aangifte opnemen en de beelden bekijken. Volgens de filiaalmanager is de man ook geen bekende bij de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Een lichtpuntje is dat het bericht over de diefstal inmiddels vele mensen heeft bereikt en dat hierdoor de donaties binnenstromen. Zo heeft Autobedrijf Van Lieren in Vlissingen toegezegd het gestolen bedrag van ongeveer 75 euro te doneren en te verdubbelen. ”Het is geweldig dat zoiets negatief toch iets positiefs kan brengen”, zegt ze. ”Anders staat het zo gek, als je met lege handen aankomt.’