Dief die collectebus voor ernstig zieke Quinn (6) meenam staat op camera

De 6-jarige Quinn Brummans uit Reuver is ernstig ziek en heeft een zeldzame darmaandoening (CIPO). Door de ziekte kan hij niet eten en drinken. Voedingsstoffen krijg hij daarom binnen via een infuus.

Omdat Quinn afhankelijk is van een rolstoel willen zijn ouders Dennis en Femke graag een rolstoelbus voor hem aanschaffen en hun woning aanpassen. De kosten worden helaas niet gedekt, waardoor het gezin dit uit eigen zak moet betalen.

Collectebus

De plaatselijke middenstand in Reuver heeft daarom de handen ineen geslagen en enkele collectebussen geplaatst om het gewenste bedrag zo snel mogelijk bij elkaar te brengen. Maar de collectebus die bij de Marskramer in Belfeld werd geplaatst, is gestolen. Tot grote verbijstering van de winkelier en Quinn’s ouders, Dennis en Femke.

Op camerabeelden is te zien wie de collectebus heeft meegenomen. De ouders van Quinn hopen met hun oproep dat de dader de collectebus zo snel mogelijk terug brengt, want elke cent is hard nodig voor Quinn.

Doneeractie

“We hebben laatst een paar collectebussen opgehaald, maar daar zat helaas niet veel in. Je hebt het dan over bedragen van 3,40 euro, 6,50 euro en 14,00 euro. Veel mensen pinnen tegenwoordig vanwege corona, dus dat levert helaas niet veel op”, vertelt Dennis.

Het gezin startte eerder een doneeractie online en zamelden ruim 9000 euro in. Echter zullen ze niet het volledige bedrag krijgen, omdat er voor de website nog allerlei commissies en btw afgaat. “Daar balen wij enorm van. Als we dat hadden geweten, hadden we meteen een andere manier gezocht om geld in te zamelen. Daarom zijn we nu over gegaan op collectebussen.”

Voor de rolstoelbus en de aanpassingen in de woning heeft het gezin ruim 40.000 euro nodig.