Maandag kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken code ‘oranje’ aan voor heel Spanje. Voor sommige Nederlanders reden genoeg om hun vakantie zo snel mogelijk af te breken. “Het was wel even schrikken, hier hadden we echt niet op gerekend toen we gingen.”

Een van de terugkerende reizigers vertelt aan Hart van Nederland dat hij pas afgelopen zaterdag naar Spanje was gevlogen. “Maandag hoorden we het nieuws, dus zijn we in één keer teruggereisd. We werken met mensen, dus dit was het beste voor onze gezondheid en voor die van onze klanten.”

De man loopt na het gesprek direct door naar de teststraat in de buurt van Eindhoven Airport. “Iedereen neemt zijn eigen verantwoording, ik dus ook de mijne”, stelt hij.

Testen voor alle zekerheid

Hij is niet de enige die pas nét op vakantie was, maar na het horen van het verscherpte reisadvies direct een ticket naar huis boekte. “Ik dacht: wegwezen!”, verklaart een andere reiziger. “We zijn zaterdagavond heen gevlogen, maar ik ben acuut teruggereisd.”

De vakantieganger gaat nu ” voor alle zekerheid” een coronatest laten afnemen. “Na vier uur krijg je de uitslag, maar we hebben nog een week vakantie en blijven gewoon thuis. Gezondheid voor alles!”

Waarom op oranje?

Een ander stel was speciaal naar Spanje gevlogen om daar hun dochter te bezoeken die in het land woont. “Jammer voor onze dochter, maar helaas”, stelt moeder. “Je wilt haar na een half jaar wel weer zien, maar we hebben toch gauw geboekt om weer terug te gaan.”

Ze snapt eigenlijk niet waarom er nu code oranje geldt voor het vakantieland. “Je ziet daar niks!” Haar man vult aan: “Maar ja, als je op rood komt, hoe kom je dan naar huis?”

‘Ze zijn hier gek geworden’

Niet iedereen begrijpt dus de keuze om Spanje op ‘oranje’ te zetten. “Ze zijn hier gek geworden”, meent een man die dinsdag in Nederland aankwam voor een begrafenis, maar woensdag alweer terugvliegt naar Spanje, waar hij woont. “Het is daar veel veiliger dan hier. Daar gaat men met respect met elkaar om, bewaart men afstand.”

Hij stelt ook dat de besmettingen in Spanje niet per se onder inwoners gebeuren. “Dat zijn toeristen die ‘s avonds een feestje vieren.” Een ander beaamt dat het daar niet per se onveiliger voelde. “De Spanjaarden deden hun best en hielden afstand.”

De beste man reisde niet eerder terug. “We moesten dinsdagochtend toch al naar huis, maar ik denk dat ik anders ook wel was gegaan. Ik werk met mensen en wil geen anderen in gevaar brengen.” Om die reden gaat hij ook vrijwillig in quarantaine. “Ik heb mijn opdrachtgever al gebeld, het is even niet anders.”

