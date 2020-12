Code geel in het zuiden en oosten vanwege gladheid op de wegen

Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het zuiden en oosten op maandagavond en -nacht. Ook kan in delen van het land dichte mist ontstaan.

Met name in het oosten kan het volgens het KNMI glad worden door bevriezing van natte stukken op de weg. Voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is code geel afgekondigd. Verwacht wordt dat de gladheid dinsdag halverwege de ochtend weer is verdwenen.

Rijkswaterstaat zet op verschillende plaatsen in het land strooiwagens in. Maandagavond gingen de wagens onder meer de weg op rond Eindhoven, Den Bosch, Sittard, Enschede en Zwolle. Voor Zeeland en Zuid-Holland geldt code geel vanwege dichte mist. Op sommige plaatsen in die provincies is het zicht maandagavond minder dan 200 meter, aldus het KNMI.

In deze regio’s kan het tot morgenochtend (lokaal) glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten ­čĹç Wees alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan. Daar waar nodig strooien we. Op deze kaart kun je de strooiwagens volgen ­čĹë https://t.co/GOqwJoMMm9. #gladheid pic.twitter.com/iUvJd1UbZ3 ÔÇö Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 7, 2020

