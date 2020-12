Geen witte kerst, maar een winderige kerst. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op zaterdagavond, in de nacht van zaterdag op zondag en op zondagochtend. Voor diverse kustprovincies is om die reden code geel van kracht.

Zaterdagmiddag en -avond neemt de wind overal flink toe. In de avond komen in de westelijke kustprovincies zware windstoten voor uit zuid-zuidwestelijke richting tot ongeveer 80 kilometer per uur, in de kustgebieden tot circa 90 kilometer per uur en aan de kust tot 110.

In de nacht naar zondag breidt het windveld zich oostwaarts uit, waardoor ook landinwaarts windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen. Zondagmiddag neemt de wind van het westen uit af.

Code geel geldt voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden.

ANP