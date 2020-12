Code geel wegens gladheid in het zuiden en oosten

Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het zuiden en oosten op maandagavond en -nacht. Ook kan in delen van het land dichte mist ontstaan.

Met name in het oosten kan het volgens het KNMI glad worden door bevriezing van natte stukken op de weg. Voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is code geel afgekondigd. Verwacht wordt dat de gladheid dinsdag halverwege de ochtend weer is verdwenen.

Voor Zeeland en Zuid-Holland geldt code geel vanwege dichte mist. Op sommige plaatsen in die provincies is het zicht maandagavond minder dan 200 meter, aldus het KNMI.

ANP