De buien die sinds dit weekend over Nederland trekken, hebben ons nog niet verlaten. Zowel dinsdag als woensdag kunnen we ons opmaken met lokale regen- en onweersbuien.

Dinsdag worden met name in het zuiden en midden van het land flinke buien verwacht, meldt Weer.nl. Hoewel het in bijna heel het land in de ochtend bewolkt is, laat de zon zich in het zuiden al regelmatig zien. Daardoor kan het daar verder opwarmen, wat ervoor zorgt dat buien in de loop van de dag goed tot ontwikkeling komen.

Code geel voor groot deel Nederland

Vanaf het begin van de middag vallen de eerste druppels. In de tweede helft van de middag en het begin van de avond trekken de heftigste buien over. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vrijwel heel midden- en zuid-Nederland. Alleen de noordelijke provincies kleuren groen op het kaartje. Zij lijken het dinsdag wel droog te houden.

“Bij de buien is er kans op onweer, er is kans op hagel en er kan in korte tijd flink wat neerslag vallen”, legt Dorien Bouwman van Weer.nl uit. “Er zit maar weinig beweging in de buien, dus ze kunnen makkelijk op één plek helemaal uitregenen.”

Woensdag: regen, regen en nog eens regen

Zo explosief als afgelopen weekend lijkt de situatie niet te worden. “Maar een ‘opbrengst’ van 20 millimeter is lokaal goed mogelijk”, voorspelt Bouwman. Woensdag gaat het buienfestijn onverminderd verder, opnieuw vooral in het midden en zuiden van het land. Zoals het er nu voorstaat, zijn de buien woensdag nog wat actiever dan die van dinsdag.