De eigenaar van de ontsnapte Californische koningsslang uit Roermond baalt er enorm van dat zijn slang er onlangs vandoor is gegaan.

Lees ook: Slang ontsnapt uit verblijf: ‘Bel 112 als je hem ziet’

De slangenbaas, die niet met zijn naam in het nieuws wil, kwam er vanochtend achter toen hij zijn huisdier te eten wilde geven: “Ik gooide een muis in het terrarium, maar zag geen actieve beweging.” Hij begon gelijk te zoeken. “Maar ik denk dat ‘ie via het lichtspotje is ontsnapt.”

De eigenaar haalde vervolgens zijn hele huis overhoop, maar kon zijn slang nergens vinden. Om wat ondersteuning te krijgen voor een zoekactie zocht hij contact met de dierenambulance, maar die ondernemen wegens de coronamaatregelen geen actie. Wel is de politie langsgekomen, maar ook zij konden niets voor de eigenaar betekenen.

‘Niet gevaarlijk’

“Ik baal er gewoon van. Ik vind het echt klote”, laat de eigenaar weten. Wel zegt hij erbij dat de slang niet gevaarlijk is. “Als mensen hem zien moeten ze gewoon 112 bellen en dan weet de politie wat ze moeten doen.”

De buren van de eigenaar weten inmiddels van de vermissing van de slang. “Ik hoorde inderdaad dat een slang losloopt hier. Daarna heb ik wel even binnen gekeken, maar zolang ik niets hoor sissen, maak ik me niet zo druk.”