Coalitie voor Veiligheid: maak fonds voor getraumatiseerde militair en agent

De Coalitie voor Veiligheid (CVV) wil dat er een fonds komt voor militairen, hulpverleners, veteranen en agenten die kampen met fysiek of psychisch letsel. Op dit moment moet de werkgever dat zelf betalen, maar Marc de Natris, vice-voorzitter van CVV, wil dit veranderen.

“Wanneer je nu bijvoorbeeld als agent een PTSS-claim indient, moet de politie dit uit eigen zak betalen. Daardoor moet er bespaard worden op bijvoorbeeld nieuwe politiewagens. Claims kunnen tientallen miljoenen euro’s kosten”. Dat laat De Natris weten aan Hart van Nederland. Het fonds moet komen vanuit algemene middelen volgens De Natris, waardoor andere ministeries wat geld zouden moeten inleveren.

Lange procedures

Veteraan Jamal was actief als militair in onder meer Bosnië en Irak en liep PTSS op na het meemaken van heftige gebeurtenissen. Jamal snapt waarom De Natris een fonds wil starten. “Je gaat namelijk een heel traject in als je een PTSS-claim wil indienen. Dan moet je vaak over je missies vertellen en wat je daar van is bijgebleven. Je hebt daar helemaal geen zin in om dat op te rakelen als je getraumatiseerd bent. Als je geluk hebt duurt zo’n traject twee jaar, want het is ontzettend veel papierwerk.”

De Natris wil dan ook met het fonds ervoor zorgen dat claims van werknemers sneller verlopen, zonder dat hier jarenlang voor geprocedeerd moet worden. Eerder gaf minister Grapperhaus al via een Kamerbrief aan dat schadeclaims bij de politie sneller moeten gaan verlopen.