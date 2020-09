Dj Dimitri K. plaatste op Instagram beelden van een hardstyle-feest in De Vrienden van Tilburg, waaruit bleek dat het een geslaagd feestje was, maar ook dat de feestbeesten zich totaal niet aan de coronamaatregelen hielden.

Een woordvoerder van de club reageert desgevraagd geschrokken op de beelden. Daaruit concludeert hij dat het vanaf nu afgelopen moet zijn met dergelijke feesten, omdat iedereen zo uit zijn plaat gaat dat de regels kennelijk worden vergeten.

Uit met de pret

Het begon zo goed, legt hij uit. “In het begin van het feestje zit iedereen netjes, we hadden ook maar 90 personen binnen in plaats van de 700 die we normaal kwijt kunnen.” Later ging het toch mis. “Het zitten werd steeds moeilijker en toen hebben we ook vroegtijdig om 23:00 uur het feestje gestopt.”

Laatste feestje

En voorlopig blijft het uit met de pret, tenminste, voor hardstyle-liefhebbers die graag dansen bij de Vrienden van Tilburg: “Dit was ook meteen ons laatste feestje met de hardere stijlen, het is gewoon bijna niet de hele avond netjes te houden”.